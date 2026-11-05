Họa sĩ Hoài Hương mang cõi 'An thường' đến với công chúng Hà Nội

Sơn mài và những miền ký ức thân thuộc

Có những người nghệ sĩ, dù đi qua nhiều miền đất, trải qua bao nhiêu đổi thay, vẫn giữ trong lòng một chốn để trở về. Chốn ấy có thể là một mái nhà, một khoảng vườn hay những hình ảnh thân thuộc còn lưu lại trong ký ức. Với họa sĩ Nguyễn Hoài Hương, hội họa là nơi những điều ấy được gìn giữ, được sống tiếp và dần trở thành một cõi riêng: Cõi An thường.

Sinh ra ở Hải Phòng, lớn lên, học tập và gắn bó với đời sống nghệ thuật phương Nam, Hoài Hương mang theo trải nghiệm của cả hai miền. Ở anh có sự kỹ lưỡng, tinh tế, đôi chút kín đáo, đi cùng nét hào sảng, cởi mở của một người yêu cuộc sống. Những sắc thái ấy hòa quyện trong cách trò chuyện, thái độ làm nghề và thế giới hội họa mà anh bền bỉ vun đắp.

Nguyễn Hoài Hương đã có 40 năm vừa làm thiết kế, kiến trúc và vẽ. (Ảnh: Sang Nguyễn)

Được đào tạo chuyên ngành sơn dầu tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, nhưng Hoài Hương lại tìm thấy sự gắn bó với sơn mài. Anh lựa chọn chất liệu này bởi đó là chất liệu truyền thống của người Việt, đồng thời muốn tìm một cách nhìn khác trên những thành phần quen thuộc như vóc, vỏ trứng, then, son, vàng, bạc…

Qua cách xử lý riêng, các chất liệu hiện lên với diện mạo tươi sáng, giàu sinh khí. Những quãng màu sáng, mảng hình đan cài cùng ánh sắc vàng, bạc, vỏ trứng khi ẩn, khi hiện giữa các lớp màu tạo nên chiều sâu và sức hấp dẫn cho mặt tranh. Người xem có thể bị thu hút bởi tổng thể từ xa, rồi muốn đến gần hơn để quan sát những biến chuyển trên mặt vóc.

Làng quê, cổng xóm, mái nhà, cây cầu, hoa sen và những sinh hoạt thường ngày đi vào tranh anh như những điều đã thân thuộc từ lâu. Có hình ảnh còn rõ dáng vẻ ban đầu, có hình ảnh được giản lược, chuyển hóa thành mảng và nét. Ký ức nhờ vậy có thêm một đời sống trong hội họa, mang theo những rung động của người vẽ ở hiện tại.

“An thường” trong đời sống người nghệ sĩ

Trong những cuộc trò chuyện về nghề, Hoài Hương thường hào hứng chia sẻ những tìm tòi mới. Có lần, anh kể về quyết định dừng công việc thiết kế, thu gọn những giao tiếp để dành thêm thời gian cho hội họa. Lần khác, câu chuyện lại xoay quanh một cách xử lý chất liệu hay hiệu quả bất ngờ vừa xuất hiện trong lúc làm tranh. Sự say mê ấy cho thấy niềm vui của người nghệ sĩ khi tìm được những điều mới mẻ trong công việc mình yêu thích.

“An thường” dường như gần với con người Hoài Hương hơn cả. Nó hiện diện trong sự chăm chú vào công việc, niềm háo hức trước một thử nghiệm và mong muốn được tiếp tục vẽ. Sự bình an ấy vẫn có những băn khoăn nghề nghiệp, những lần làm lại và những tìm kiếm chưa đi đến cùng. Nhưng anh dường như đã biết mình muốn dành thời gian và sức lực cho điều gì.

Tác phẩm 'Hát ả đào' do họa sĩ Nguyễn Hoài Hương sáng tác năm 2022

Tác phẩm "Thu qua" sáng tác năm 2022

Tác phẩm "Trưa hè" sáng tác năm 2022

Tác phẩm "Mùa len trâu" sáng tác năm 2026

Đó là cảm giác tự do đáng quý của người nghệ sĩ: tự sắp xếp lại đời sống để có thể đi sâu hơn vào sáng tạo. Trong tranh Hoài Hương, tinh thần yêu đời toát lên từ màu sắc và hình thể. Trong sự rực rỡ vẫn có những khoảng lắng, trong những hình ảnh gợi nhớ vẫn có một nhịp sống đang tiếp diễn. Tranh anh vì thế đem lại cảm giác ấm áp, như khi người xem bất chợt nhận ra một điều quen thuộc giữa nơi xa lạ.

Lần này, Hoài Hương mang cõi An thường của mình ra Hà Nội. Đó là cuộc gặp gỡ giữa những sắc màu sơn mài và trời thu Thủ đô, giữa ký ức của một người con sinh ra trên đất Bắc, trưởng thành và gắn bó với phương Nam, với công chúng Hà Nội – nơi có nhiều lớp ký ức và những vẻ đẹp đã đi vào thơ, nhạc, hội họa.

Với họa sĩ, triển lãm là dịp chia sẻ những gì đã tích lũy, suy ngẫm và chuyển hóa trong hành trình làm nghề. Những hình ảnh quê nhà, một mái nhà, nhành sen hay cây cầu trong tranh có thể khơi lên ở mỗi người xem một liên tưởng riêng. Từ cõi riêng của người vẽ, tác phẩm mở ra những cuộc trò chuyện âm thầm với người đứng trước nó.

Triển lãm “Thu - An thường 2026” diễn ra từ ngày 19-28/11/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, trân trọng chào đón bạn bè, đồng nghiệp và công chúng yêu mỹ thuật đến thưởng lãm, gặp gỡ họa sĩ và khám phá thế giới sơn mài Hoài Hương.