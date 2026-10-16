Họa sĩ Đào Quốc Huy làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Họa sĩ Đào Quốc Huy làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Đại hội có chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển, xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới”.

Phát biểu tại Đại hội, PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhấn mạnh mỹ thuật góp phần tạo nên ký ức, bản sắc và diện mạo văn hóa của một quốc gia. Qua các thời kỳ lịch sử, nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc đã ghi lại cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bằng ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình. Những tác phẩm có giá trị đã trở thành dấu ấn trong ký ức nhiều thế hệ.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Theo PGS-TS Đỗ Hồng Quân, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các loại hình nghệ thuật mới đang làm thay đổi phương thức sáng tác, công bố tác phẩm và tiếp cận công chúng. Vì vậy, Hội cần Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đặt chất lượng tác phẩm và tài năng nghệ sĩ ở vị trí trung tâm; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nghệ sĩ trẻ, nâng cao chất lượng lý luận, phê bình và ứng dụng công nghệ trong sáng tác, trưng bày, lưu trữ, quảng bá tác phẩm...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, họa sĩ Đào Quốc Huy khẳng định Hội sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn kết, dân chủ, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng sáng tác, bồi dưỡng tài năng trẻ, tổ chức hiệu quả các trại sáng tác, triển lãm và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội cũng chú trọng đưa mỹ thuật đến gần công chúng thông qua không gian công cộng, trường học và thiết chế văn hóa; đẩy mạnh số hóa, quảng bá tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ, góp phần xây dựng thị trường mỹ thuật chuyên nghiệp, minh bạch.