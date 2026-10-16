Họa sĩ Đào Quốc Huy giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

Với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển, xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, mỹ thuật là một trong những loại hình nghệ thuật hiện diện lâu bền trong đời sống tinh thần của dân tộc.

Từ hoa văn trên trống đồng, đình, chùa, bia đá, tượng cổ đến tranh dân gian, hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và nghệ thuật đương đại, mỗi thời đại đều để lại dấu ấn tinh thần qua hình khối, đường nét và sắc màu.

“Mỹ thuật không chỉ làm đẹp cho cuộc sống; mỹ thuật còn tạo nên ký ức, bản sắc và diện mạo văn hóa của một quốc gia”, ông Đỗ Hồng Quân khẳng định.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc đã gắn bó với nhân dân, dùng tài năng và tâm huyết để ghi lại những năm tháng lịch sử.

Nhiều tác phẩm đã vượt qua thử thách của thời gian, trở thành dấu ấn nghệ thuật trong ký ức nhiều thế hệ. Đây là di sản quý báu để đội ngũ nghệ sĩ mỹ thuật hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy.

Đánh giá bối cảnh hoạt động mỹ thuật trong giai đoạn mới, ông Đỗ Hồng Quân cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các loại hình nghệ thuật mới đang làm thay đổi phương thức sáng tác, công bố tác phẩm và tiếp cận công chúng. Điều đó đòi hỏi Hội Mỹ thuật Việt Nam phải tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Trong đó, chất lượng tác phẩm và tài năng nghệ sĩ cần được đặt ở vị trí trung tâm; tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn đời sống, phát huy năng lực sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh tâm hồn, bản lĩnh, khát vọng của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Họa sĩ Đào Quốc Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu tại Đại hội

Cùng với đó, Hội cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nghệ sĩ trẻ; khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm mới trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc, trình độ nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Ông Đỗ Hồng Quân cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng lý luận, phê bình mỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, sáng tác, trưng bày, lưu trữ, quảng bá tác phẩm. Việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, đưa mỹ thuật tham gia sâu hơn vào đời sống xã hội và phát triển công nghiệp văn hóa sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao sức mạnh mềm văn hóa dân tộc.

Ông bày tỏ tin tưởng, với truyền thống của Hội, tài năng của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình mỹ thuật cùng tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X sẽ tiếp tục đổi mới, tập hợp rộng rãi đội ngũ nghệ sĩ, khơi dậy tiềm năng sáng tạo và có thêm nhiều đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ IX, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tác, triển lãm và quảng bá tác phẩm hướng tới các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước.

Qua đó, hội viên có thêm điều kiện phản ánh sinh động công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đời sống đương đại bằng ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò của mỹ thuật trong đời sống văn hóa, xã hội.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt

Phát biểu nhận nhiệm vụ, họa sĩ Đào Quốc Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031, khẳng định Hội sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, dân chủ, chuyên nghiệp, phát huy vai trò cầu nối giữa đội ngũ nghệ sĩ với đời sống xã hội.

Theo đó, Hội chú trọng phát triển nền mỹ thuật Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, có chiều sâu tư tưởng, chất lượng nghệ thuật và sức sáng tạo; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo điều kiện để các thế hệ nghệ sĩ kế thừa giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới.

Cùng với nâng cao chất lượng các trại sáng tác, triển lãm và mở rộng giao lưu quốc tế, Hội sẽ đẩy mạnh đưa mỹ thuật đến gần công chúng thông qua không gian công cộng, trường học và các thiết chế văn hóa.

Trước yêu cầu chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Hội chú trọng số hóa, quảng bá tác giả, tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả và quyền, lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ; góp phần xây dựng thị trường mỹ thuật chuyên nghiệp, minh bạch, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.