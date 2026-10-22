Họa sĩ Bùi Đình Thùy: Tả thực để chạm tới tâm hồn

Bùi Đình Thùy là người con của miền quê ven biển Cửa Việt. Tuổi thơ anh lớn lên cùng tiếng sóng vỗ rì rào và hình bóng những con thuyền ra khơi đánh cá. Chính tình yêu với mảnh đất chôn nhau cắt rốn đã thấm sâu vào máu thịt và trở thành mạch nguồn sáng tạo vô tận trong thế giới hội họa của họa sĩ Bùi Đình Thùy.

Sống và sáng tác ngay tại quê nhà, Bùi Đình Thùy luôn giữ được một khoảng lặng trong tâm hồn để nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật. Anh chọn cho mình một lối đi lặng lẽ nhưng mang chiều sâu tâm hồn, nơi mỗi nét cọ đều thấm đẫm vị mặn mòi của biển cả, hơi thở của vùng đất miền Trung và những trải nghiệm sống cùng năm tháng.

Họa sĩ Bùi Đình Thùy trong không gian sáng tạo nghệ thuật của mình - Ảnh: A.T

Trong không gian sáng tạo nghệ thuật của mình, Bùi Đình Thùy lặng lẽ tách biệt khỏi những ồn ào phố thị để theo đuổi bút pháp tả thực. Đây là con đường mà người nghệ sĩ luôn đặt mình vào khuôn khổ của sự kiên nhẫn và những quy tắc kỹ thuật nghiêm ngặt trên chất liệu sơn dầu.

Đi sâu vào thế giới hội họa của Đình Thùy, người xem sẽ nhận ra bút pháp tả thực của anh mang một nét rất riêng. Đó là khả năng làm chủ chất liệu sơn dầu để đặc tả sự vật một cách tài tình. Mỗi bức tranh không chỉ là sự mô phỏng thế giới quan mà là một cuộc dấn thân đầy nghiêm túc, đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Họa sĩ Bùi Đình Thùy chia sẻ: “Tôi chọn bút pháp tả thực vì đây là con đường giúp tôi ghi lại chi tiết từng hơi thở của cuộc sống. Trong hội họa, tả thực không dừng lại ở việc mô phỏng lại hình dáng bên ngoài của sự vật, mà là quá trình làm chủ kỹ thuật sơn dầu qua từng lớp màu, từng chi tiết nhỏ nhất của người họa sĩ. Khi đặt cọ để đặc tả một chi tiết của sự vật, tôi luôn cố gắng nắm bắt lấy 'hồn cốt' của chúng. Tả thực với tôi chính là sự dấn thân, nơi tôi gửi gắm toàn bộ sự tỉ mỉ và chiều sâu tâm hồn mình”.

Xem tranh của Bùi Đình Thùy, cảm giác đầu tiên xâm chiếm tâm trí người thưởng lãm là một sự gần gũi, thân thương đến lạ kỳ. Người xem có thể cảm nhận được cái mát lạnh, trơn trượt của một giọt sương mai; là vẻ đẹp của hoa lá và thanh âm cuộc sống đời thường, là cái sần sùi, thô ráp bám đầy bụi bặm của một món đồ chơi cũ kỹ; hay sự mềm mại nhưng đầy mệt mỏi trên da thịt của một con người.

Bút pháp tả thực không chỉ tái hiện vẻ đẹp chân thực của nhân vật mà còn kể câu chuyện đằng sau mỗi nét vẽ - Ảnh: A.T

Đặc biệt, anh thường có xu hướng kể lại những câu chuyện ký ức bằng hội họa. Qua nét bút tả thực tỉ mỉ, những mảng ký ức vốn dĩ đã lùi vào quá khứ hay những hoài niệm bám bụi thời gian bỗng chốc hiện lên một cách sống động và vẹn nguyên. Dưới nét cọ tả thực điêu luyện, anh như đang muốn kể lại cuộc sống của người dân quê mình, một cuộc sống đời thường dẫu còn nhiều nhọc nhằn nhưng vẫn luôn lấp lánh những chất thơ thuần khiết nhất.

“Chủ đề sáng tác của tôi khá mở, không gò bó ở một không gian hay đề tài cố định nào, mà mở rộng ra vạn vật xung quanh cùng những suy tư của cuộc sống. Dù vẽ chân dung, tĩnh vật hay những góc cảnh đời thường, tôi đều chọn bút pháp tả thực trên sơn dầu để truyền tải. Tả thực đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật nghiêm ngặt và khả năng làm chủ chất liệu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Qua từng lớp màu tỉ mỉ, tôi không chỉ tái hiện vẻ đẹp chân thực của đối tượng mà còn muốn kể câu chuyện ẩn đằng sau mỗi nét vẽ. Mỗi chủ đề vì thế là một cuộc dấn thân mới, nơi tôi gửi gắm trải nghiệm và chiều sâu tâm hồn mình”, họa sĩ Bùi Đình Thùy cho biết.

Nhận xét về phong cách sáng tác của họa sĩ Bùi Đình Thùy, họa sĩ Nguyễn Anh Tài, ở phường Nam Đông Hà, cho rằng: “Họa sĩ Bùi Đình Thùy chọn một góc nhìn rộng mở về đề tài, từ vẻ đẹp đời thường đến những suy tư về cuộc sống, nhưng ở tác phẩm nào anh cũng giữ được sự tỉ mỉ và tĩnh lặng rất riêng. Sự sáng tạo nghệ thuật bền bỉ đó tạo nên một thế giới hội họa rất riêng, vừa vững vàng về kỹ thuật, vừa đong đầy cảm xúc”.

Bùi Đình Thùy vẫn đang từng ngày lặng lẽ níu giữ nét đẹp mộc mạc của cuộc sống - Ảnh: A.T

Họa sĩ trẻ Bùi Đình Thùy có cơ hội tham gia khá nhiều triển lãm uy tín trên toàn quốc. Các tác phẩm tả thực đầy rung cảm của anh đã chinh phục giới chuyên môn lẫn công chúng, giúp anh gặt hái được thành công và khẳng định vị thế riêng biệt trên con đường mỹ thuật đương đại.

“Thấu hiểu và trân trọng vẻ đẹp chân thực của cuộc sống chính là thông điệp xuyên suốt mà tôi gửi gắm vào từng tác phẩm. Lựa chọn bút pháp tả thực, tôi muốn chạm đến chiều sâu cảm xúc và cái “hồn” riêng của vạn vật. Tôi mong muốn người xem khi dừng lại trước tranh sẽ tìm thấy một khoảng lặng bình yên trong tâm hồn. Mỗi bức tranh không chỉ là sự ghi chép thực tại, mà còn là chiếc cầu nối đánh thức tình yêu, sự gắn kết và lòng biết ơn của con người đối với thế giới xung quanh”, họa sĩ Bùi Đình Thùy nói thêm.

“Bùi Đình Thùy là một trong những gương mặt họa sĩ trẻ của mỹ thuật Quảng Trị hiện nay. Việc anh kiên trì theo đuổi bút pháp tả thực trên chất liệu sơn dầu cho thấy một tinh thần lao động nghệ thuật vô cùng nghiêm túc, kỷ luật và không ngại dấn thân. Sự định hình phong cách rõ nét cùng tư duy sáng tạo đa dạng của Bùi Đình Thùy đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của mỹ thuật tỉnh nhà”, họa sĩ Hồ Thanh Thoan, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị (cũ) cho biết.

Bằng tình yêu thuần khiết dành cho quê hương và hướng đi với bút pháp tả thực trong sáng tạo nghệ thuật, họa sĩ Bùi Đình Thùy vẫn đang từng ngày lặng lẽ níu giữ những nét đẹp mộc mạc của quê hương, biến những điều bình dị, thường nhật thành nghệ thuật lấp lánh sắc màu cuộc sống. Tin rằng, con đường nghệ thuật của người họa sĩ trẻ ấy sẽ còn tiến xa, mở ra những chân trời sáng tạo mới đầy hứa hẹn.