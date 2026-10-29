Họa sĩ An Giang giành cú đúp giải thưởng với tranh từ vải jean cũ

Họa sĩ Vương Lê được trao danh hiệu Winner Textile & Fiber Art và Winner Artist of the Year 2026.

Hai danh hiệu từ một tác phẩm sáng tạo

Tại đêm Gala Vietnam Creative Awards 2026, họa sĩ Lê Công Vương được trao 2 danh hiệu Winner Textile & Fiber Art và Winner Artist of the Year 2026. Anh là nghệ sĩ duy nhất giành cú đúp giải thưởng tại sự kiện.

Vietnam Creative Awards 2026 có sự đồng tổ chức của Pháp, quy tụ hơn 40 nhà sáng tạo đến từ 12 quốc gia. Trước khi được vinh danh, tác phẩm “Thành phố bên sông” của Vương Lê đã lọt vào vòng chung kết, được giới thiệu tại triển lãm Creative Voices Beyond Borders ở Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Hotel des Arts Saigon.

Đằng sau thành quả ấy là quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ. Năm 2016, anh giành giải ba tại Triển lãm Mỹ thuật truyền thống tỉnh An Giang. Những năm tiếp theo, anh lần lượt đạt giải khuyến khích Festival Mỹ thuật Trẻ năm 2022; giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giải nhì Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc và giải ba cuộc thi Mỹ thuật TP. Cần Thơ năm 2023; giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long và giải nhì Festival Mỹ thuật Trẻ năm 2024.

Những dấu mốc ấy cho thấy quá trình tích lũy kinh nghiệm, tìm tòi chất liệu và định hình phong cách sáng tác của họa sĩ trẻ quê An Giang.

Khi vải jean cũ kể chuyện quê hương

Với nhiều người, những chiếc quần jean sờn cũ đã hết giá trị sử dụng. Nhưng với Vương Lê, màu sắc, đường chỉ và dấu vết thời gian trên chất liệu này lại mở ra khả năng biểu đạt nghệ thuật riêng.

Anh lựa chọn vải jean đã qua sử dụng để tạo nên “Thành phố bên sông”, tận dụng sự khác biệt về sắc độ và kết cấu của từng mảnh vải, kết hợp chúng thành một chỉnh thể tạo hình. Từ chất liệu tưởng chừng bị bỏ đi, tác phẩm mang đến góc nhìn mới về khả năng tái sinh của vật liệu trong nghệ thuật đương đại.

Tác phẩm "Thành phố bên sông", chất liệu vải jeans của họa sĩ trẻ Vương Lê giành hai danh hiệu Winner Textile & Fiber Art và Winner Artist Of The Year 2026.

Sinh ra và lớn lên ở Chợ Mới, hình ảnh dòng sông cùng nhịp sống miền Tây đã trở thành nguồn cảm hứng trong sáng tác của anh. “Thành phố bên sông” không chỉ gợi lên diện mạo đô thị ven sông mà còn gửi gắm tình cảm với quê hương, nơi lưu giữ những ký ức và trải nghiệm đã nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ.

Việc sử dụng vải jean tái chế cũng đưa câu chuyện về tiêu dùng và rác thải vào không gian nghệ thuật một cách tự nhiên. Qua đó, tác phẩm gợi mở khả năng kết hợp giữa sáng tạo, ý thức sử dụng tài nguyên và tinh thần sống xanh.

Hiện làm thiết kế mỹ thuật tại TP. Cần Thơ, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Phân hội phó Phân hội Mỹ thuật tỉnh An Giang, Vương Lê vẫn hướng về quê hương trong hành trình sáng tạo.

“Đóng góp cho quê hương không nhất thiết bắt đầu từ điều lớn lao. Đôi khi, đó là sự kiên trì trong lao động sáng tạo và giữ gìn tình yêu với nơi mình sinh ra. Tôi hy vọng có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động mỹ thuật tại địa phương, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa, con người quê hương”, anh bày tỏ.

Hai danh hiệu tại Vietnam Creative Awards 2026 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Vương Lê, đồng thời góp phần giới thiệu những sáng tạo của nghệ sĩ An Giang đến với công chúng rộng hơn.

HẠNH CHÂU