Hoa sen trên tà áo dài của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

Phần thi áo dài tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được mở đầu bằng tiết mục Mối tình em do ca sĩ Minh Ngọc thể hiện, với sự tham gia của vũ đoàn Sắc Màu. Ca khúc do Inoze sáng tác, mang đến không gian âm nhạc đậm chất Bắc Bộ, gợi nhắc những câu hát giao duyên, bến đò và trầu cau.

Trên nền âm nhạc, Top 25 thí sinh lần lượt xuất hiện trong bộ sưu tập Mạch Liên Hoa, do nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân thực hiện. Cả hai đều là những người con của TP Hải Phòng.

Thí sinh Lưu Phương Anh - đại diện chủ nhà Hải Phòng - trong thiết kế áo dài trắng nền nã.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hạ Nghi sinh năm 2006, cao 1,74 m, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, có chứng chỉ HSK 5.

Lấy hình tượng hoa sen làm chủ đạo, bộ sưu tập khai thác các giá trị mỹ thuật, văn hóa truyền thống qua bốn nhóm thiết kế.

Hải Phòng vươn mình mạnh mẽ, tiếp nối di sản như những cánh sen ngàn năm bừng nở trên tà áo dài Việt. Một mạch sen chưa từng ngừng chảy

﻿Những bộ áo dài chủ đề Sen và muôn vật yêu thương đưa hoa sen hòa cùng hình ảnh thiên nhiên, tôn vinh những giá trị bình dị, gần gũi.

Sen và những nàng thơ kết hợp hình tượng hoa sen trong nghệ thuật sơn mài với dáng thiếu nữ, hướng đến vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng và tràn đầy sức sống.

Phần trình diễn còn kết hợp hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử Hải Phòng trên hệ thống màn hình LED.

Những địa danh như Cát Bà, chùa Linh Quang, Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng các nét văn hóa đặc trưng như lễ hội Cầu Ngư, hội chọi trâu Đồ Sơn được giới thiệu xuyên suốt các nhóm trang phục.

Hai thí sinh sải bước khoe nét yêu kiều trong trang phục truyền thống.

Thí sinh Đặng Thị Ngọc Lan đến từ Thủ đô Hà Nội nổi bật trong áo dài xanh.

Thí sinh Phạm Vân Hà - đến từ TP Hải Phòng - là cô gái nhỏ tuổi nhất dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thông qua bộ sưu tập Mạch Liên Hoa, hai nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Ngọc Hân đưa hình tượng hoa sen từ mỹ thuật truyền thống lên tà áo dài, kết hợp các yếu tố văn hóa, lịch sử trong phần thi của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.