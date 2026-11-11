Hoa Sen Group (HSG) dự chi 1.980 tỷ đồng mua cổ phần Hoa Sen Home

Dự kiến chi 1.980 tỷ đồng mua cổ phần Hoa Sen Home

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã ck: HSG) vừa thông qua chủ trương thực hiện quyền mua cổ phần do Công ty cổ phần Hoa Sen Home phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án, Hoa Sen Home dự kiến chào bán thêm 200 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, Hoa Sen Group dự kiến đăng ký mua 198 triệu cổ phiếu của CTCP Hoa Sen Home trong đợt phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tổng giá trị dự kiến mua 1.980 tỷ đồng.

Nếu giao dịch hoàn tất, Hoa Sen Home sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên khoảng 3.000 tỷ đồng. Với việc thực hiện quyền mua như phương án trên, Hoa Sen Group vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 99% vốn tại Hoa Sen Home sau đợt chào bán.

Lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên

Cùng với phương án tăng vốn tại Hoa Sen Home, Hoa Sen Group cũng đã thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2026 - 2027.

Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến diễn ra ngày 16/3/2027 tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 8/12/2026.

Tại Đại hội, cổ đông dự kiến xem xét báo cáo tổng quan của HĐQT về kết quả hoạt động niên độ tài chính 2025 - 2026 và phương hướng, kế hoạch hoạt động niên độ 2026 - 2027; báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và kế hoạch kinh doanh hợp nhất; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến gồm phương án chi trả cổ tức niên độ 2025 - 2026, báo cáo kết quả chi trả cổ tức niên độ 2024 - 2025, tỷ lệ trích lập tối đa các quỹ và thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2026 - 2027, cùng báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán.

Lợi nhuận niên độ 2025 - 2026 giảm 15%

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV, tương ứng giai đoạn từ 1/7/2026 đến 30/9/2026, Hoa Sen Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.384 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt gần 1.250 tỷ đồng, tăng 22,4%. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế quý IV niên độ 2025 - 2026 đạt hơn 55,6 tỷ đồng, giảm 34,3% so với cùng kỳ.

Tính chung cả niên độ tài chính 2025 - 2026, Hoa Sen Group đạt hơn 37.735,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,3% so với niên độ 2024 - 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 623,6 tỷ đồng, giảm 15,1%.

Trong niên độ 2025 - 2026, Hoa Sen Group xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hai kịch bản. Ở kịch bản cao nhất, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 37.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng.

Với kết quả thực tế, Hoa Sen Group đã vượt kế hoạch cao nhất đề ra, khi doanh thu hoàn thành 102% mục tiêu và lợi nhuận sau thuế đạt 104% kế hoạch.