Hoa Sen bán được nhiều thép hơn, lợi nhuận quý III vẫn đi xuống

Trong quý III/2026, Hoa Sen ghi nhận tổng sản lượng tiêu thụ thép đạt 470.200 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ và tăng 4,6% so với quý trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, trong khi thị trường nội địa duy trì mức tăng khiêm tốn.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ tại thị trường trong nước đạt 308.200 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ và tăng 0,7% so với quý trước. Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu đạt 161.900 tấn, tăng 34,3% so với cùng kỳ và tăng 12,8% so với quý trước.

Sản lượng tiêu thụ thép của Hoa Sen tăng 13% trong quý III/2026, chủ yếu nhờ xuất khẩu tăng hơn 34%, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 36,9% so với cùng kỳ.

Giá bán bình quân các sản phẩm thép của Hoa Sen trong kỳ ước đạt 797 USD/tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ và gần như đi ngang so với quý trước, chỉ tăng 0,1%.

Nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 10.384 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ và tăng 3,9% so với quý trước.

Dù sản lượng và doanh thu cùng tăng, lợi nhuận của Hoa Sen trong quý III/2026 lại đi xuống. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chi phí nguyên liệu đầu vào, trong bối cảnh giá bán chưa có nhiều dư địa điều chỉnh.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 12%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ và giảm 3,2 điểm phần trăm so với quý trước.

Diễn biến này chủ yếu do giá bán bình quân các sản phẩm thép gần như không đổi so với quý trước, trong khi giá thép cuộn cán nóng (HRC) đầu vào từ cả nguồn nội địa và nhập khẩu tăng lên. Khi chi phí nguyên liệu tăng nhanh hơn giá bán, phần lợi nhuận thu được trên mỗi đơn vị sản phẩm bị thu hẹp.

Trong kỳ, lợi nhuận trước thuế của Hoa Sen đạt 92 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ và giảm 79,3% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, giảm 36,9% so với cùng kỳ và giảm 85,5% so với quý trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 238 tỷ đồng, tăng 118,2% so với cùng kỳ và tăng 143,6% so với quý trước. Dù vậy, biên lợi nhuận hoạt động chỉ ở mức 2,3%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. So với quý trước, chỉ tiêu này tăng 2,8 điểm phần trăm.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý III cho thấy Hoa Sen đã cải thiện được sản lượng tiêu thụ, đặc biệt ở mảng xuất khẩu, nhưng tăng trưởng doanh thu chưa chuyển hóa tương ứng thành lợi nhuận. Áp lực từ giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.