Chương trình là hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa ba miền Bắc – Trung – Nam thông qua âm nhạc, múa, hoạt cảnh sân khấu và trình diễn trang phục truyền thống, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong thế hệ trẻ.

ThS. Nguyễn Đồng Linh - nguyên Trưởng khoa Công tác Thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, giảng viên cố vấn của chương trình, phát biểu tại sự kiện.

Được tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình lấy cảm hứng từ hình ảnh một bức tranh văn hóa đa sắc màu, trong đó mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng dân tộc mang những nét đẹp riêng biệt về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, trang phục và nghệ thuật trình diễn. Những sắc màu ấy cùng hòa quyện, tạo nên một nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng nhưng thống nhất trong cội nguồn và bản sắc dân tộc.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Âu Quốc Khánh - Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc, trình diễn sân khấu sẽ đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa ba miền, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ và trách nhiệm tiếp nối những giá trị truyền thống trong thế hệ trẻ”.

Theo anh Âu Quốc Khánh, “Họa sắc non sông” không chỉ là một chương trình nghệ thuật hay một bài tập học phần mà còn là thành quả của quá trình học tập, sáng tạo, phối hợp và nỗ lực của tập thể sinh viên. Đằng sau mỗi tiết mục là quá trình xây dựng ý tưởng, nghiên cứu chất liệu văn hóa, tập luyện và hoàn thiện nội dung biểu diễn.

Các sinh viên hòa vào không khí sôi động, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình được xây dựng với ba chương nghệ thuật mang chủ đề “Tinh hoa đất Bắc”, “Đậm tình miền Trung” và “Rực sắc phương Nam”, đưa khán giả lần lượt khám phá những nét đẹp văn hóa đặc trưng trên dải đất hình chữ S.

Mở đầu hành trình, chương “Tinh hoa đất Bắc” tái hiện không gian văn hóa của vùng đất giàu truyền thống văn hiến. Từ những lời ru ngọt ngào trong tiết mục “Tiếng ru cội nguồn”, không khí rộn ràng của “Ngày hội Tây Bắc” đến những làn điệu dân ca quan họ trong tiết mục “Kinh Bắc”, các phần trình diễn mang đến những sắc thái văn hóa đặc trưng của miền Bắc. Đặc biệt, tiết mục “Hầu đồng Cô đôi Thượng Ngàn” giới thiệu nét đẹp của tín ngưỡng dân gian thông qua âm nhạc, trang phục và nghệ thuật trình diễn.

Những nữ sinh trong trang phục truyền thống của dân tộc Tày biểu diễn hát Then, đàn tính tại chương trình.

Tiếp nối hành trình, chương “Đậm tình miền Trung” mang đến không gian nghệ thuật sâu lắng với điểm nhấn là hoạt cảnh “Muôn sắc Việt Nam”. Trên nền nhạc cung đình Huế, những bộ trang phục truyền thống được giới thiệu thông qua hình thức diễu hành và trình diễn sân khấu. Mỗi bộ trang phục với những đường nét, họa tiết và màu sắc riêng không chỉ thể hiện giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, phong tục và đời sống của các cộng đồng dân tộc.

Những động tác múa uyển chuyển kết hợp với sắc đỏ của áo dài và quạt tạo điểm nhấn ấn tượng trên sân khấu chương trình nghệ thuật “Họa sắc non sông”.

Thông qua hoạt cảnh, khán giả cũng được gợi nhắc về dấu mốc ngày 24/11/1946, khi Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, cùng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Trong chương “Rực sắc phương Nam”, không gian văn hóa Tây Nguyên và Nam Bộ được tái hiện qua các tiết mục “Âm vang Tây Nguyên”, “Đất rừng phương Nam” và “Hò vươn mình”. Những thanh âm cồng chiêng đại ngàn, những câu hò, điệu lý của miền sông nước kết hợp với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, khắc họa vẻ đẹp phóng khoáng, hào sảng, giàu sức sống của con người và văn hóa phương Nam.

Khép lại chương trình là phần đại kết “Bức họa non sông” với các tiết mục “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” và “Việt Nam tinh hoa”, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Ban Tổ chức và các sinh viên tham gia chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật “Họa sắc non sông” với thông điệp “Muôn miền văn hóa – Một dải non sông”, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Thông qua việc chủ động nghiên cứu, khai thác và chuyển tải những chất liệu văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, các sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã thể hiện sự sáng tạo, tình yêu và trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc.

“Họa sắc non sông” không chỉ tạo nên một không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật mà còn góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, để mỗi người trẻ trở thành một chủ thể tích cực trong việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.