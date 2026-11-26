Văn hóa ba miền cùng hội tụ trên sân khấu

Với thông điệp “Muôn miền văn hóa - Một dải non sông”, chương trình nghệ thuật “Họa sắc non sông” do sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức đã tái hiện bức tranh văn hóa Việt Nam qua những sắc thái đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam. Không chỉ giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống, chương trình còn kết nối âm nhạc, múa, hoạt cảnh và trình diễn trang phục trong một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, từ cội nguồn đến hiện đại.

Một tiết mục trong chương trình "Họa sắc non sông". Ảnh: BTC

Mở đầu bằng tiết mục “Made in Vietnam” mang tinh thần trẻ trung, hiện đại, chương trình lần lượt đưa khán giả đến với ba không gian nghệ thuật: “Tinh hoa đất Bắc”, “Đậm tình miền Trung” và “Rực sắc phương Nam”.

Ở chương “Tinh hoa đất Bắc”, những giá trị văn hóa lâu đời được khơi gợi qua lời ru trong “Tiếng ru cội nguồn”, không khí lễ hội vùng cao ở “Ngày hội Tây Bắc”, làn điệu quan họ trong “Kinh Bắc” và sắc màu tín ngưỡng dân gian qua tiết mục “Hầu đồng Cô đôi Thượng Ngàn”. Những chất liệu quen thuộc được đặt cạnh nhau, góp phần khắc họa chiều sâu văn hóa và đời sống tinh thần phong phú của miền Bắc.

Nếu chương đầu đưa người xem tìm về cội nguồn văn hiến, thì “Đậm tình miền Trung” tạo dấu ấn bằng hoạt cảnh “Muôn sắc Việt Nam”. Trên nền nhạc cung đình Huế, màn diễu hành và trình diễn trang phục truyền thống mở ra không gian văn hóa đa dạng, nơi mỗi bộ trang phục mang theo những dấu ấn riêng về lịch sử, phong tục và bản sắc cộng đồng. Màu sắc, họa tiết và kiểu dáng trang phục không chỉ tạo nên sức hấp dẫn thị giác mà còn giúp khán giả hình dung rõ hơn sự phong phú của văn hóa các vùng miền, dân tộc.

Một cảnh trong hoạt cảnh “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: BTC

Đặc biệt, hoạt cảnh còn lồng ghép dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24-11-1946 và tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Cách kết nối giữa lịch sử với trình diễn nghệ thuật góp phần nhấn mạnh rằng văn hóa không chỉ hiện diện trong di sản hay những công trình lịch sử mà còn gắn bó với trang phục, phong tục và nếp sống hằng ngày.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, “Mưa trên phố Huế và Đậm tình miền Trung” gợi lên vẻ đẹp trầm lắng, sâu sắc của miền đất giàu truyền thống. Trong khi đó, chương “Rực sắc phương Nam” đưa khán giả đến với âm vang cồng chiêng Tây Nguyên qua “Âm vang Tây Nguyên”, những câu hò, điệu lý đậm chất sông nước trong “Đất rừng phương Nam” và tinh thần năng động, khát vọng vươn lên qua “Hò vươn mình”.

Chương trình mang đến những tiết mục trẻ trung, sôi động. Ảnh: BTC

Hành trình khép lại bằng phần đại kết “Bức họa non sông”, với các tiết mục “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” và “Việt Nam Tinh Hoa”. Ba miền với những sắc thái riêng cùng hội tụ, khẳng định tinh thần thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Để người trẻ trở thành chủ thể lan tỏa văn hóa

Điểm đáng chú ý của “Họa sắc non sông” không chỉ là sự phong phú của các chất liệu truyền thống mà còn ở cách những người trẻ chủ động lựa chọn nghệ thuật biểu diễn để kể câu chuyện văn hóa dân tộc. Thay vì tiếp cận văn hóa qua những khái niệm khô cứng, khán giả được cảm nhận di sản bằng hình ảnh, âm thanh và những màn trình diễn trực quan. Qua đó, các giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn với đời sống và cách tiếp nhận của công chúng trẻ.

Anh Âu Quốc Khánh, Trưởng Ban tổ chức chương trình, cho biết ý tưởng “Họa sắc non sông” xuất phát từ hình ảnh một bức tranh được tạo nên bởi nhiều gam màu. Mỗi vùng đất có bản sắc riêng nhưng đều góp phần làm nên một Việt Nam thống nhất. Ban tổ chức mong muốn chương trình không chỉ dừng ở việc biểu diễn nghệ thuật mà còn tạo cơ hội để khán giả cảm nhận vẻ đẹp văn hóa qua từng vùng miền.

“Chúng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ thêm yêu, thêm tự hào về văn hóa dân tộc và nhận thức rõ hơn rằng việc gìn giữ văn hóa không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ chính cách chúng ta trân trọng, tiếp nhận và lan tỏa những giá trị truyền thống trong cuộc sống hằng ngày”, anh Âu Quốc Khánh chia sẻ.

"Họa sắc non sông" mang văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Ảnh: BTC

Sự thay đổi trong cách nhìn nhận văn hóa truyền thống cũng được thể hiện qua cảm nhận của khán giả. Bạn Thu Thủy, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết hoạt cảnh “Muôn sắc Việt Nam” là phần để lại ấn tượng sâu sắc với cô bởi sự đa dạng của trang phục và sắc thái văn hóa được giới thiệu trên cùng một sân khấu.

“Qua chương trình, mình nhận ra văn hóa hiện diện trong những điều rất gần gũi, từ trang phục, âm nhạc đến phong tục và cách sinh hoạt. Mình nghĩ người trẻ hoàn toàn có thể góp phần gìn giữ văn hóa bằng cách tìm hiểu, trân trọng và chia sẻ những giá trị ấy theo cách sáng tạo của riêng mình”, Thu Thủy bày tỏ.

Chương trình thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Ảnh: BTC

Theo ThS. Nguyễn Đồng Linh, nguyên Trưởng khoa Công tác Thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, việc sinh viên chủ động tìm kiếm cách tiếp cận văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật là hướng đi đáng ghi nhận. Khi những chất liệu truyền thống được đặt trong hình thức thể hiện phù hợp với công chúng trẻ, văn hóa sẽ trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn. Tuy nhiên, quá trình sáng tạo cần dựa trên sự tìm hiểu nghiêm túc, tôn trọng bản sắc, tránh biến văn hóa thành những hình thức minh họa đơn thuần.

“Họa sắc non sông” gợi mở cách đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, không chỉ giới thiệu để người trẻ biết, mà còn tạo cảm hứng để họ tìm hiểu, yêu mến và chủ động lan tỏa. Bởi văn hóa chỉ thực sự được tiếp nối khi những giá trị của quá khứ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, được các thế hệ đón nhận và sáng tạo trên nền tảng bản sắc dân tộc.