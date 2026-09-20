📊 Xem thống kê chi tiết trận Ajax 2-2 Excelsior: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Ajax2 - 2ExcelsiorKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Ajax tiếp đón Excelsior.

13'Ajax áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, Ajax tạo ra thế trận một chiều áp đảo với tỷ lệ cầm bóng lên tới 81% - 19% so với Excelsior. Dù đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, bảng tỷ số vẫn chưa có biến động khi đôi bên vẫn hòa 0-0, trong khi chỉ số phạm lỗi đang tạm nghiêng về đội khách với mức 1 - 2.

23'Ajax thay người bất đắc dĩ từ sớm

Phút 23, Ajax buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự từ rất sớm khi Owen Wijndal được tung vào sân để thay thế cho Caio Henrique. Dù đang áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà Johan Cruijff Arena vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc và đang tạm hòa 0-0.

25'Ajax áp đảo kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Trôi qua phút 25, Ajax hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77% - 23%, đẩy Excelsior vào thế phải lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, sự áp đảo tuyến giữa chưa chuyển hóa thành sức ép cụ thể khi mỗi bên mới chỉ có 1 - 1 cú dứt điểm, trong đó đội chủ nhà có 1 lần đưa bóng trúng đích nhưng chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

32'Julian Brandt khai thông bế tắc cho Ajax

Phút 32, Julian Brandt tỏa sáng ghi bàn giúp Ajax vươn lên dẫn trước 1-0 trước Excelsior. Pha lập công này phản ánh đúng thế trận một chiều khi đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 75% - 25%.

35'Jan Plug nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 35, Jan Plug bên phía Excelsior phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiềm tỏa sức ép từ Ajax sau khi vừa để thủng lưới trước đó ít phút.

37'Ajax áp đảo toàn diện sau hơn nửa giờ thi đấu

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Ajax hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 77% - 23%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương và áp đảo về số pha dứt điểm (9 - 2, trúng đích 3 - 0), trong khi Excelsior gần như chỉ biết gồng mình phòng ngự.

45+1'Hartjes bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Excelsior

Đúng vào phút bù giờ 45+1', Lennard Hartjes bất ngờ lập công san bằng tỷ số 1-1 cho Excelsior ngay trên sân Johan Cruijff Arena. Dù để Ajax hoàn toàn áp đảo về thế trận, đội khách vẫn tận dụng tối đa cơ hội hiếm hoi để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Ajax áp đảo hoàn toàn nhưng chưa thể vượt lên

Bước sang phút 50, Ajax hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 78% - 22% trước Excelsior. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương và áp đảo về số pha dứt điểm (12 - 3), song tỷ số vẫn đang tạm dừng ở kết quả hòa 1-1.

61'Ajax làm mới hàng công với Oliver Valaker Edvardsen

Phút 61, Ajax có sự điều chỉnh nhân sự trên sân Johan Cruijff Arena khi Oliver Valaker Edvardsen được tung vào sân thế chỗ cho Viktor Tsygankov. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công đột biến nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1.

62'Ajax làm mới hàng công sau bàn thua

Phút 62, Ajax thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi rút Kasper Dolberg ra nghỉ để nhường chỗ cho Tolu Arokodare. Đội chủ nhà đang bị Excelsior dẫn trước 1-2 và sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện khâu dứt điểm để tìm kiếm bàn gỡ.

62'Aymen sliti đưa Excelsior vượt lên dẫn trước

Bất ngờ lớn xảy ra ở phút 62 khi Aymen sliti lập công giúp Excelsior vươn lên dẫn 1-2 ngay tại Johan Cruijff Arena. Dù Ajax áp đảo hoàn toàn về thế trận, đội khách mới là những người tận dụng thời cơ xuất sắc để tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính.

62'Ajax áp đảo toàn diện nhưng chưa thể dẫn bàn

Bước sang phút 62, Ajax hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 78% - 22%. Đội chủ nhà dồn ép nghẹt thở và tung ra tới 16 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 4 - 1), song hàng thủ kiên cường của Excelsior vẫn đang giúp đội khách bảo toàn tỷ số hòa 1-1.

64'Tolu Arokodare gỡ hòa 2-2 cho Ajax

Chỉ hai phút sau khi bị dẫn trước, Ajax lập tức đáp trả ở phút 64 nhờ pha lập công của Tolu Arokodare, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2. Bàn thắng kịp thời giúp đội chủ sân Johan Cruijff Arena lấy lại tinh thần trong bối cảnh họ đang hoàn toàn áp đảo về thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 78% - 22%.

65'Excelsior điều chỉnh nhân sự sau bàn thua

Phút 65, Excelsior quyết định làm mới đội hình khi tung Kasey Bos vào sân thế chỗ Eric da Silva Moreira. Ngay sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2, ban huấn luyện đội khách cần thêm năng lượng để đứng vững trước sức ép tấn công dồn dập từ phía Ajax.

71'Excelsior điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 71, Excelsior quyết định làm mới đội hình khi rút Ágúst Orri Thorsteinsson ra nghỉ và đưa Ilano Silva Timas vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 và đội khách phải chịu sức ép lớn trước sức ép cầm bóng áp đảo của đối phương, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp họ duy trì thể lực cho mặt trận phản công.

71'Excelsior tung Jahanbakhsh vào sân làm mới hàng công

Phút 71, Excelsior quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Alireza Jahanbakhsh được tung vào sân thế chỗ Aymen sliti. Đội khách đang nỗ lực làm mới sức sống trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm thêm đột biến trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 2-2.

74'Ajax dồn ép Excelsior tìm bàn thắng

Bước sang phút 74, Ajax tạo sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 79% - 21%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối thủ với tổng cộng 21 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 6 - 2), song hàng thủ Excelsior vẫn kiên cường chống đỡ để bảo toàn tỷ số hòa 2-2.

76'Ajax tăng cường tuyến giữa với Sofyan Amrabat

Phút 76, Ajax có sự điều chỉnh nhân sự khi Sofyan Amrabat được tung vào sân thế chỗ Jorthy Mokio. Đội chủ sân Johan Cruijff Arena cần thêm sự chắc chắn và năng lượng ở khu trung tuyến sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng 2-2 với Excelsior.

77'Ajax điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn thắng

Phút 77, Ajax có sự thay đổi người khi Davy Klaassen rời sân nhường chỗ cho Abdellah Ouazane. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 dù vượt trội về thế trận, đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới sức tấn công nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm.

85'Oscar Gloukh nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 85, sức ép tâm lý khi tỷ số vẫn đang là 2-2 khiến Oscar Gloukh bên phía Ajax không giữ được bình tĩnh và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Dù áp đảo với tỷ lệ cầm bóng lên tới 80% - 20%, đội chủ nhà vẫn đang gặp rất nhiều bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.

85'Irakli Yegoian nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 85, sức nóng trên sân Johan Cruijff Arena dâng cao khi trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Irakli Yegoian bên phía Excelsior sau pha tranh cãi. Trận đấu đang ở những phút cuối vô cùng căng thẳng khi hai đội giằng co quyết liệt với tỷ số 2-2.

85'Excelsior thay người chiến thuật ở phút 85

Phút 85, Excelsior tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút David Garden ra nghỉ và đưa Mario Domínguez Franco vào sân. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 và đội khách phải chịu sức ép lớn trước sức ép dứt điểm của đối thủ, việc bổ sung cầu thủ mới có thể nhằm giúp họ bảo toàn 1 điểm quý giá trên sân khách.

86'Ajax dồn ép nghẹt thở tìm bàn quyết định

Bước sang phút 86, Ajax đang áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 80% - 20% và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Đội chủ nhà đã tung ra tới 28 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 8 - 2), nhưng hàng thủ kiên cường cùng 0 - 5 lần cứu thua của thủ môn bên phía Excelsior vẫn đang giúp đội khách giữ vững tỷ số 2-2.

KTKết thúc: Ajax 2-2 Excelsior

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:54 20/09/2026

Excelsior đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến làm khách trên sân Johan Cruijff Arena lúc 01h00 ngày 20/09/2026 sẽ là thử thách bản lĩnh rất lớn cho tham vọng của họ. Khoảng cách giữa hai đội hiện tại chỉ là một trận thắng. Ajax đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, trong khi Excelsior bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 7 với 10 điểm. Cuộc so tài trực tiếp này là cơ hội để hai câu lạc bộ xác lập lợi thế trong cuộc đua ở nhóm trên.

Sự ổn định của Ajax đối đầu với biến động của Excelsior

Nhìn vào phong độ thời gian qua, Ajax đang duy trì được nhịp độ thi đấu tích cực hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng chủ sân Johan Cruijff Arena giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Dù vừa phải chia điểm ở lần ra sân gần nhất, sự chắc chắn và khả năng tích lũy điểm số đều đặn vẫn giúp Ajax giữ vững một vị trí trong tốp 4 giải đấu.

Trái lại, Excelsior đang trải qua chuỗi phong độ có phần phập phù. Đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trong 5 trận gần đây, trong đó có trận thua ở vòng đấu gần nhất. Để tiếp tục duy trì thế bám đuổi với nhóm trên, Excelsior cần nhanh chóng chấn chỉnh hệ thống phòng ngự và tìm lại sự ổn định trước một đối thủ đang có điểm số tốt hơn.

Cục diện đối đầu cân bằng đầy bất ngờ

Dù chênh lệch về vị trí hiện tại, lịch sử đối đầu gần đây lại chứng kiến sự ngang ngửa đến bất ngờ giữa đôi bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, kết quả hoàn toàn cân bằng khi Ajax thắng 1 trận, hòa 3 trận và Excelsior cũng giành chiến thắng 1 trận.

Việc đôi bên cầm chân nhau tới 3 lần trong 5 cuộc đụng độ gần đây cho thấy Excelsior luôn biết cách tạo ra khó khăn cho Ajax. Lối chơi khó chịu của đội khách hứa hẹn sẽ mang đến một thế trận giằng co, nơi Ajax có điểm tựa sân nhà nhưng Excelsior lại sở hữu sự kiên cường và quyết tâm rút ngắn cách biệt 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)