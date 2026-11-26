Mới đây, trong một chương trình, Thu Trang có dịp hội ngộ NSƯT Minh Nhí và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Tại đây, nữ diễn viên xúc động nhắc lại những kỷ niệm thời mới vào nghề, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với người thầy đã trao cho cô cơ hội bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thu Trang cho biết, thời điểm thi tuyển vào trường Sân khấu - Điện ảnh, cô không sở hữu lợi thế ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, NSƯT Minh Nhí - khi ấy là thành viên hội đồng chấm thi - đã nhìn thấy nét duyên riêng, có phần “khùng khùng điên điên” của cô và quyết định chấm đậu. Chính cơ hội này đã mở ra cánh cửa để Thu Trang theo đuổi đam mê diễn xuất.

Cuộc hội ngộ của đạo diễn Thu Trang và nghệ sĩ Minh Nhí.

Không chỉ tạo điều kiện cho học trò bước vào nghề, NSƯT Minh Nhí còn thường xuyên nhắc nhở Thu Trang về thái độ và sự nghiêm túc với công việc. Ông hiểu rằng học trò không có nhiều lợi thế sẵn có nên luôn động viên cô phải nỗ lực gấp hai, gấp ba lần người khác. Bên cạnh chuyên môn, nam nghệ sĩ cũng dạy các học trò cách đối nhân xử thế, tôn trọng đồng nghiệp và tuyệt đối không xem thường hay chê bai người khác.

Một kỷ niệm khác được Thu Trang nhắc lại là khoảng thời gian cô cùng Tiến Luật đi diễn tỉnh. Khi ấy, cả hai mới ra trường, chưa có tên tuổi nên việc được sắp xếp chỗ ở và điều kiện biểu diễn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trước tình huống đó, NSƯT Minh Nhí đã lên tiếng bảo vệ hai học trò, yêu cầu phía tổ chức phải sắp xếp cho họ một phòng ở chung đàng hoàng.

NSƯT Minh Nhí.

Thu Trang nhớ rõ thái độ kiên quyết của thầy khi ấy. Dù học trò chưa nổi tiếng, ông vẫn cho rằng họ xứng đáng được đối xử tử tế và có điều kiện làm nghề phù hợp. Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng cho thấy sự quan tâm của NSƯT Minh Nhí dành cho những người trẻ đang chập chững bước vào con đường nghệ thuật.

Đặc biệt, lời dạy mà Thu Trang nhớ nhất chính là: “Đừng bao giờ chê người đó. Đừng bao giờ sỉ nhục người đó, biết đâu mai mốt người đó nổi tiếng lên, lúc đó quê dữ”.

Thông điệp ấy cũng gợi nhắc đến câu nói đang được nhiều người chia sẻ: “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở”. Với NSƯT Minh Nhí, một người chưa có tên tuổi ở hiện tại không đồng nghĩa với việc họ sẽ mãi đứng sau ánh hào quang. Vì vậy, sự tôn trọng dành cho đồng nghiệp cần được giữ vững, bất kể vị trí hay danh tiếng của họ ở thời điểm nào.

Sau nhiều năm, Thu Trang vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho người thầy của mình. Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ rằng nếu ngày ấy không có NSƯT Minh Nhí nhìn nhận và trao cơ hội, có lẽ sẽ không có Thu Trang của hiện tại - từ một diễn viên được khán giả yêu mến với danh xưng “Hoa hậu làng hài” đến nhà sản xuất có nhiều dự án thành công.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật.

Không riêng Thu Trang và Tiến Luật, NSƯT Minh Nhí còn là người dìu dắt nhiều nghệ sĩ trưởng thành trong lĩnh vực sân khấu hài phía Nam như Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương, Hạnh Thúy, Minh Dự... Có thể nói, sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu từ những cơ hội, lời chỉ dạy và sự nâng đỡ âm thầm của người thầy này.