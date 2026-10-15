'Hóa phép' nguyên liệu trôi nổi thành bim bim có thương hiệu: Mánh khóe của bà chủ U60 ở Lạng Sơn

Trước đó, ngày 23/9, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại Hộ kinh doanh Vũ Thị Hoa (đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) có nhân viên đang thực hiện chia, cân, đóng gói các mặt hàng thực phẩm bim bim, nui chiên, tăm đậu... vào các túi nilon, có nhãn ghi các cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất tại các tỉnh, thành phố khác.

Đối tượng Vũ Thị Hoa - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ và truy thu với những người đã mua thực phẩm giả với Vũ Thị Hoa với hơn 1.500 gói thực phẩm giả, 3.000 nhãn mác giả cùng 140 kg nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Qua điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Vũ Thị Hoa tự in tem nhãn giả, trực tiếp thuê người khác đến tầng 2 nhà Hoa để thực hiện đóng gói thủ công, sản xuất thành các gói bim bim, nui chiên, tăm đậu giả… “tuồn” ra thị trường bán kiếm lợi nhuận.

Đáng lo ngại, các mặt hàng giả nhắm tới đối tượng khách hàng là học sinh với giá thành rẻ, màu sắc, kích thích vị giác đang len lỏi vào các hàng quán, xe đẩy tự phát xung quanh các cổng trường học.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.