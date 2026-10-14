​'Hóa phép' nguyên liệu miễn thuế thành hàng nội địa: Mánh khóe trục lợi ròng rã 7 năm của Công ty may Hưng Long II

Ngày 14/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương (SN 1970, trú tại phường Phố Hiến), Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển (SN 1987, trú tại xã Tiên Hoa), Kế toán trưởng Công ty CP may Hưng Long II để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Đối tượng Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty CP may Hưng Long II phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư, gồm vải và bông. Đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tự ý tiêu thụ nội địa mà không khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đến nay xác định là trên 774 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.