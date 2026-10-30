Hòa Phát vượt kế hoạch lợi nhuận năm, cổ phiếu HPG vẫn 'ì ạch'

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu đạt 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106%, tương đương bình quân hơn 91 tỷ đồng mỗi ngày.

Kết quả kinh doanh khởi sắc chưa giúp cổ phiếu HPG bứt phá tương xứng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoà Phát ghi nhận doanh thu 171.539 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23.746 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 104% so với cùng kỳ.

Với kế hoạch năm 2026 đặt ra là 210.000 tỷ đồng doanh thu và 22.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Hòa Phát đã hoàn thành khoảng 82% chỉ tiêu doanh thu nhưng đạt 108% kế hoạch lợi nhuận. Như vậy, doanh nghiệp đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm 1.746 tỷ đồng dù vẫn còn quý IV phía trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực thép, mảng đóng góp khoảng 97% doanh thu và 77% lợi nhuận toàn tập đoàn. Trong quý III, Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 85% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 54%.

Riêng HRC đạt hơn 2 triệu tấn trong quý III, tăng 64% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, sản lượng tiêu thụ mặt hàng này đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59%, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng thép chủ lực của tập đoàn.

Ở nhóm sản phẩm hạ nguồn, sản lượng ống thép đạt 681.000 tấn, tăng 9%; thép dự ứng lực đạt hơn 192.000 tấn, tăng 66%. Tuy nhiên, sản lượng tôn mạ giảm 4%, xuống còn hơn 307.000 tấn, cho thấy mức độ phục hồi giữa các nhóm sản phẩm chưa hoàn toàn đồng đều.

Bên cạnh việc gia tăng sản lượng, Hòa Phát đang tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất. Sau khi đưa dự án Dung Quất 2 vào vận hành, công suất thép của tập đoàn đạt 16 triệu tấn/năm, chủ yếu tập trung vào HRC và thép chất lượng cao.

Đáng chú ý, dự án nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, đã hoàn thành khoảng 80% tiến độ. Doanh nghiệp dự kiến cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý II/2027, hướng tới các dự án hạ tầng trọng điểm trong nước.

Việc mở rộng công suất mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu duy trì sản lượng tiêu thụ đủ lớn để khai thác hiệu quả hệ thống sản xuất mới. Đây sẽ là yếu tố quan trọng đối với khả năng chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận trong những năm tới.

Trái ngược với mức tăng trưởng lợi nhuận, diễn biến cổ phiếu HPG trong thời gian qua chưa thực sự nổi bật so với một số doanh nghiệp cùng ngành.

Giá cổ phiếu HPG đang giao dịch quanh mức 21.200 đồng/cp. Nếu xét trong một tháng, HPG chỉ tăng khoảng 1,69%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 11% của HSG, 24% của NKG và gần 23% của VGS. Tính từ đầu năm, HPG vẫn giảm khoảng 10%.

Cổ phiếu HPG đã có giai đoạn phục hồi chậm hơn các cổ phiếu cùng ngành, dù kết quả hoạt động sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực.

Một trong những vấn đề được thị trường quan tâm là khả năng duy trì biên lợi nhuận khi sản lượng tăng mạnh. Theo nhận định của Chứng khoán VCBS, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển và diễn biến giá thép sẽ ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận của Hòa Phát.

Cụ thể, đồng yen Nhật tăng giá có thể khiến chi phí nhập khẩu phế liệu từ thị trường này tăng khi quy đổi sang đồng Việt Nam. Giá dầu diesel vượt 28.000 đồng/lít cũng tạo thêm áp lực lên chi phí vận chuyển đường bộ và đường thủy. Bên cạnh đó, cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu và nguy cơ gia tăng các vụ điều tra chống bán phá giá là những yếu tố doanh nghiệp cần theo dõi.

Ngoài ra, việc mở rộng công suất, triển khai các dự án thép mới cũng khiến nhà đầu tư quan tâm đến nhu cầu vốn và hiệu quả khai thác tài sản trong thời gian tới. Tăng sản lượng là điều kiện cần, nhưng khả năng duy trì giá bán, kiểm soát chi phí và tiêu thụ sản phẩm mới sẽ quyết định mức lợi nhuận thực tế.