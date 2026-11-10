Hòa Phát tự chủ hơn 90% nhu cầu điện sản xuất thép, tiết kiệm gần 8.800 tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát tự chủ 90% lượng điện sản xuất thép, tiết kiệm tương đương 8.798 tỷ đồng.

Theo Tập đoàn Hòa Phát, kết quả trên đạt được nhờ việc triển khai công nghệ tuần hoàn khép kín tại các khu liên hợp sản xuất gang thép.

Toàn bộ nhiệt dư trong quá trình luyện coke và khí than dư từ công đoạn luyện gang, luyện thép được thu hồi, tận dụng làm nhiên liệu cho các lò hơi phát điện. Giải pháp này góp phần tối ưu chi phí năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sản lượng phát điện của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2026.

Dung Quất đóng góp gần 4 tỷ kWh điện

Tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (công suất thiết kế 12 triệu tấn/năm), hệ thống phát điện hiện có 2 nhà máy nhiệt điện với 10 tổ máy, tổng công suất 600 MW.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện của Thép Hòa Phát Dung Quất đạt 3,96 tỷ kWh, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng trên 90% nhu cầu điện sản xuất của toàn khu liên hợp. Lũy kế từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2026, tổng sản lượng điện phát ra đạt gần 17 tỷ kWh.

Hải Dương duy trì sản lượng phát điện ổn định

Đối với Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương, công suất thiết kế đạt 2,5 triệu tấn/năm. Hệ thống phát điện gồm 5 tổ máy, tổng công suất 114 MW.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện phát ra đạt hơn 652 triệu kWh, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ năm 2010 đến tháng 10/2026, tổng sản lượng điện của đơn vị đạt gần 7 tỷ kWh.

Sản lượng phát điện của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương từ năm 2010 đến tháng 10/2026.

Bên cạnh duy trì sản lượng, Thép Hòa Phát Hải Dương đang triển khai các giải pháp cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất vận hành và tối ưu chi phí. Trong đó, Công ty đang lắp đặt công nghệ khử khoáng cho nước cấp nồi hơi nhằm hạn chế cặn bám tua-bin, chống ăn mòn đường ống, bảo đảm hệ thống phát điện vận hành an toàn, hiệu quả.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai hệ thống vệ sinh tự động trực tuyến cho ống bình ngưng, góp phần nâng cao hiệu suất phát điện của toàn khu liên hợp.

Việc chủ động nguồn điện từ thu hồi nhiệt dư và khí dư không chỉ giúp Hòa Phát giảm chi phí sản xuất, bảo đảm nguồn năng lượng ổn định, liên tục cho hoạt động luyện gang, thép mà còn góp phần giảm áp lực lên lưới điện quốc gia, nhất là trong các giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Đồng thời, giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm tác động đến môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp.