Hòa Phát tăng 39% sản lượng bán hàng thép sau 9 tháng

Thép cuộn cán nóng chiếm hơn một nửa sản lượng bán hàng của Hòa Phát. (Ảnh minh họa)

Trong 9 tháng năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%.

Riêng quý III/2026, Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép chủ lực đạt 3,8 triệu tấn, tăng 8% so với quý II và tăng 54% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu sản phẩm, HRC tiếp tục đóng góp sản lượng lớn nhất. Lũy kế 9 tháng, sản lượng bán hàng HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép của Hòa Phát. Riêng quý III, sản lượng HRC đạt trên 2 triệu tấn, tăng 8% so với quý trước và tăng 64% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu đóng góp 24,6% sản lượng HRC trong quý; sản phẩm này đã được xuất khẩu tới 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Với thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao, sản lượng bán hàng trong 9 tháng đạt hơn 4 triệu tấn, tăng 15%. Phôi thép đạt 811.000 tấn, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm thép hạ nguồn, Hòa Phát ghi nhận sản lượng ống thép đạt 681.000 tấn, tăng 9%; tôn mạ đạt hơn 307.000 tấn, giảm 4%; thép dự ứng lực đạt hơn 192.000 tấn, tăng 66%.

Hiện năng lực sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn mỗi năm, lớn nhất Đông Nam Á. Trên 60% sản lượng của Tập đoàn là các loại thép chất lượng cao, phục vụ các ngành cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng và đường sắt.