Hòa Phát rót gần 650 tỷ đồng thành lập công ty năng lượng tái tạo

Công ty năng lượng do Hòa Phát thành lập hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) được Tập đoàn Hòa Phát công bố ngày 13/11/2026, doanh nghiệp đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Hòa Phát với vốn điều lệ dự kiến 650 tỷ đồng.

Trong đó, Hòa Phát góp 649,87 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu gần 99,98% vốn điều lệ. Doanh nghiệp mới hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

HĐQT Hòa Phát đồng thời ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, trực tiếp quản lý toàn bộ phần vốn góp của Hòa Phát tại công ty mới. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền quyết định thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp khi cần thiết.

Động thái này đánh dấu bước mở rộng đầu tư tiếp theo của Hòa Phát vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trước đó, vào tháng 6/2026, tập đoàn đã góp 600 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ, tại Công ty cổ phần Điện gió Ngoài khơi Sông Hậu - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện gió và điện mặt trời.

Như vậy, trong khoảng 5 tháng, Hòa Phát đã công bố hai khoản đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, với tổng giá trị góp vốn gần 1.250 tỷ đồng.

Việc mở rộng sang năng lượng diễn ra trong bối cảnh Hòa Phát đã đầu tư hệ thống phát điện phục vụ nhu cầu sản xuất thép trong nhiều năm qua. Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong 10 tháng đầu năm 2026, tập đoàn tự chủ khoảng 90% nhu cầu điện phục vụ sản xuất thép tại hai khu liên hợp ở Quảng Ngãi và Hải Dương, qua đó tiết kiệm khoảng 8.798 tỷ đồng chi phí mua điện.

Nguồn điện tự phát chủ yếu được tạo ra từ việc thu hồi nhiệt dư trong quá trình luyện coke và tận dụng khí than dư phát sinh trong hoạt động luyện gang, thép. Riêng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đang vận hành hai nhà máy nhiệt điện với 10 tổ máy, tổng công suất 600 MW; khu liên hợp tại Hải Dương có 5 tổ máy với tổng công suất 114 MW.

Ở góc độ kinh doanh, việc tham gia sâu hơn vào lĩnh vực năng lượng có thể mở rộng hệ sinh thái hoạt động của Hòa Phát, đồng thời tạo thêm dư địa đầu tư vào các nguồn điện phục vụ nhu cầu sản xuất trong dài hạn. Tuy nhiên, tập đoàn chưa công bố chi tiết danh mục dự án, quy mô công suất hay kế hoạch triển khai cụ thể của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Hòa Phát.