Hòa Phát rót gần 650 tỷ đồng thành lập công ty năng lượng tái tạo

Theo thông tin công bố ngày 13/11, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Hòa Phát.

Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ dự kiến 650 tỷ đồng, có lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo gồm điện gió và điện mặt trời. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát góp 649,87 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,98% vốn điều lệ.

HĐQT HPG cũng đã giao bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc sẽ quản lý toàn bộ phần vốn góp của Hòa Phát tại doanh nghiệp mới này. Chủ tịch HĐQT cũng được ủy quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp khi cần thiết.

Hòa Phát mới đây đã thông qua việc góp vốn gần 650 tỷ đồng lập công ty năng lượng tái tạo (Ảnh minh họa).

Việc thành lập doanh nghiệp chuyên về năng lượng lần này diễn ra trong bối cảnh Hòa Phát đang có nhu cầu điện lớn phục vụ hoạt động sản xuất thép, đồng thời đã đầu tư hệ thống phát điện tận dụng nhiệt và khí dư tại các khu liên hợp gang thép.

Theo thông tin được HPG công bố, trong 10 tháng đầu năm 2026, các nhà máy phát điện tận dụng nhiệt, khí dư tại hai Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất và Hòa Phát Hải Dương đạt tổng sản lượng hơn 4,6 tỷ kWh. Lượng điện này đáp ứng trên 90% nhu cầu điện sản xuất của hai khu liên hợp, tương đương giá trị tiết kiệm 8.798 tỷ đồng nếu quy đổi theo giá điện hiện hành.

Trong đó, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đạt sản lượng phát điện 3,96 tỷ kWh, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống gồm 2 nhà máy nhiệt điện với 10 tổ máy, tổng công suất 600MW, giúp khu liên hợp chủ động trên 90% nhu cầu điện sản xuất.

Sản lượng phát điện của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất qua các năm (Ảnh: HPG).

Tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Hải Dương, sản lượng phát điện trong 10 tháng đạt hơn 652 triệu kWh, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025. Khu liên hợp này hiện vận hành 5 tổ máy phát điện với tổng công suất 114MW.

Các nhà máy điện của Hòa Phát hiện hoạt động theo mô hình tận dụng nhiệt dư trong quá trình luyện coke và khí than dư thừa từ công đoạn luyện gang, luyện thép để làm nhiên liệu cho nồi hơi phát điện. Qua đó, doanh nghiệp vừa chủ động một phần lớn nhu cầu năng lượng, vừa giảm chi phí sản xuất.

Sản lượng phát điện của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương (Ảnh: HPG).

Trong cùng diễn biến, trước đó, vào ngày 20/6/2026, HPG cũng đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu, với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Hòa Phát góp 600 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp này có trụ sở tại Tp. Cần Thơ, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, gồm điện gió và điện mặt trời. Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng được ủy quyền quản lý phần vốn góp của Hòa Phát tại công ty này.

Về tình hình sản xuất thép, kinh doanh thép qua 9 tháng đầu năm 2026 của HPG ghi nhận doanh thu 165.784 tỷ đồng, tăng 60%, lợi nhuận sau thuế đạt 18.396 tỷ đồng, tăng 90%. Lũy kế 9 tháng, HPG đã sản xuất tổng cộng 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ. Đồng thời, sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%.

Nhờ kinh doanh thép nhiều thuận lợi, trong 9 tháng, doanh thu thuần của HPG đạt gần 170.274 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104%, đạt 108% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, mảng thép giữ vai trò chủ lực khi đóng góp khoảng 96% doanh thu và 77% lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng.