Hòa Phát rót 650 tỷ đồng thành lập công ty năng lượng tái tạo

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long mở rộng mảng năng lượng. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 13/11 về việc góp vốn thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Hòa Phát.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp mới dự kiến có vốn điều lệ 650 tỷ đồng, trong đó Hòa Phát góp 649,87 tỷ đồng, tương đương 99,98% vốn điều lệ.

Công ty mới sẽ hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. HĐQT Hòa Phát đồng thời ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc tập đoàn, quản lý toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Đây không phải khoản đầu tư đầu tiên của Hòa Phát vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong năm nay.

Trước đó, vào tháng 6, tập đoàn đã góp 600 tỷ đồng, tương ứng 30% vốn điều lệ tại CTCP Điện gió Ngoài khơi Sông Hậu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện gió và điện mặt trời.

Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 5 tháng, Hòa Phát đã công bố hai khoản góp vốn vào các doanh nghiệp năng lượng tái tạo với tổng giá trị gần 1.250 tỷ đồng.

Dù liên tiếp có động thái đầu tư, đến nay Hòa Phát chưa công bố chiến lược cụ thể đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Trên thực tế, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã đầu tư vào hoạt động sản xuất điện từ nhiều năm trước, song chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tại các nhà máy thép.

Theo thông tin từ Hòa Phát, trong 10 tháng đầu năm 2026, tập đoàn đã tự chủ khoảng 90% nhu cầu điện phục vụ sản xuất thép tại 2 khu liên hợp ở Quảng Ngãi và Hải Dương, qua đó tiết kiệm khoảng 8.798 tỷ đồng chi phí điện.

Nguồn điện này chủ yếu được tạo ra thông qua việc thu hồi nhiệt dư trong quá trình luyện coke và tận dụng khí dư phát sinh từ hoạt động luyện gang, thép làm nhiên liệu phát điện.

Tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, doanh nghiệp đang vận hành hai nhà máy nhiệt điện với tổng cộng 10 tổ máy phát, công suất 600 MW.

Trong khi đó, khu liên hợp gang thép tại Hải Dương có hệ thống phát điện gồm 5 tổ máy, tổng công suất 114 MW.

Việc tận dụng năng lượng dư thừa trong quá trình sản xuất giúp Hòa Phát giảm lượng điện mua từ bên ngoài, qua đó tiết giảm chi phí vận hành.