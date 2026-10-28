Hòa Phát nộp ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng sau 9 tháng, hai đơn vị chủ lực ngành thép tiếp tục dẫn đầu

Các khoản đóng góp ngân sách của Hòa Phát phát sinh tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Quảng Ngãi là địa phương ghi nhận mức nộp lớn nhất với 7.332 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng số nộp ngân sách của toàn tập đoàn.

Ngoài ra, Hòa Phát cũng đóng góp ngân sách lớn tại nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, TP. HCM, Đà Nẵng và Hà Nội.

Xét theo từng công ty thành viên, CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp tục dẫn đầu về số nộp ngân sách trong 9 tháng đầu năm khi đạt 7.352 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, các khoản thuế nội địa cùng những khoản phí liên quan.

Đứng thứ hai là Thép Hòa Phát Hải Dương với mức nộp ngân sách đạt 2.331 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

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Bên cạnh hai đơn vị sản xuất thép chủ lực, nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Hòa Phát cũng ghi nhận mức nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, Ống thép Hòa Phát đóng góp 713 tỷ đồng, Điện lạnh Hòa Phát đạt 390 tỷ đồng, Thép Hòa Phát Hưng Yên đạt 345 tỷ đồng và Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát đạt 309 tỷ đồng.

Tính từ thời điểm niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2007 đến ngày 30/9/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 112.700 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Năm 2026, tập đoàn nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất theo bảng xếp hạng PRIVATE 100. Trước đó, trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2025 (V.1000), Hòa Phát cũng góp mặt với 9 đơn vị thành viên.

Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát luôn gắn sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích xã hội thông qua các chương trình trách nhiệm cộng đồng tập trung vào 4 lĩnh vực chính gồm y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng.

Thời gian qua, tập đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện nổi bật như xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương, tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây mới trường học tại xã Bình Đông (Quảng Ngãi), duy trì chương trình "Nhịp đập yêu thương" hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho hơn 500 bệnh nhi nghèo, đồng thời nhận bảo trợ dài hạn cho gần 200 trẻ em mồ côi trên khắp cả nước.