Hòa Phát mở thêm thị trường châu Âu cho cáp thép dự ứng lực

Cáp thép dự ứng lực Hòa Phát được cấp chứng chỉ tại Ba Lan. (Ảnh: HP)

Viện Kỹ thuật Xây dựng Ba Lan (ITB) vừa cấp chứng chỉ cho sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) do Hòa Phát sản xuất, tạo điều kiện để sản phẩm tiếp cận các công trình hạ tầng giao thông, cầu đường và xây dựng dân dụng tại thị trường này.

Quá trình đánh giá, cấp chứng chỉ được thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ITB-KOT-2026/3038 và IBDiM-KOT-2026/1205 của Ba Lan. Theo doanh nghiệp, ITB đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng tại nhà máy của Hòa Phát đáp ứng các yêu cầu kiểm định của châu Âu, qua đó bảo đảm tính ổn định về chất lượng sản phẩm.

PC Strand là loại thép cường độ cao, được sử dụng trong các kết cấu bê tông dự ứng lực như dầm cầu, sàn công trình và các kết cấu vượt nhịp. Đây là dòng sản phẩm thép chế biến sâu, có yêu cầu kỹ thuật cao hơn so với các sản phẩm thép xây dựng thông thường.

Hòa Phát hiện có công suất sản xuất PC Strand khoảng 250.000 tấn/năm. Sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu EN 10138, Y1860S7. Theo doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất PC Strand sử dụng công nghệ Italy, với chuỗi sản xuất khép kín từ phôi thép đến thành phẩm.

Tại thị trường trong nước, PC Strand của Hòa Phát đang được sử dụng tại một số dự án hạ tầng lớn, trong đó có Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và các dự án tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027 như Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đường dẫn nhà ga sân bay mở rộng và tuyến đường sắt đô thị LRT Phú Quốc.

Được biết, trên thị trường quốc tế, sản phẩm đã được xuất khẩu tới Mỹ, Canada, Mexico, Brazil, Colombia, Singapore, Malaysia và Đài Loan.