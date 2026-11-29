CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) mới đây đã thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát. Doanh nghiệp mới dự kiến có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Với công ty này, Hòa Phát góp 99,9 tỷ đồng, tương ứng 99,9% vốn điều lệ, qua đó nắm quyền chi phối. Đáng chú ý, Hòa Phát giao ông Trần Vũ Minh quản lý toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn tại doanh nghiệp này. Ông Minh là con trai Chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long.

Tập đoàn Hòa Phát thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát (Ảnh minh họa).

Vào thời điểm đầu tháng 11/2026, ông Minh đã mua thêm 10 triệu cổ phiếu HPG, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 240,65 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,85% vốn điều lệ.

Việc thành lập doanh nghiệp chuyên trách mảng nguyên vật liệu diễn ra trong bối cảnh đây là mảng gắn với hoạt động sản xuất cốt lõi của Hòa Phát và mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của HPG đạt gần 170.274 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong 9 tháng đạt 139.499 tỷ đồng, tăng khoảng 52%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 30.775 tỷ đồng, tăng khoảng 70%.

Kết quả lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của HPG đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104%, đạt 108% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, mảng thép giữ vai trò chủ lực khi đóng góp khoảng 96% doanh thu và 77% lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 9 tháng.

Riêng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thép qua 9 tháng ghi nhận doanh thu 165.784 tỷ đồng, tăng 60%, lợi nhuận sau thuế đạt 18.396 tỷ đồng, tăng 90%. Lũy kế 9 tháng, HPG sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ. Đồng thời, sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%.

Bên cạnh đó, Hòa Phát đang tiến hành giải ngân cho hàng loạt dự án trọng điểm. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của toàn tập đoàn tại cuối quý III đạt 16.113 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm.

Trong đó, dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị dang dở hơn 11.146 tỷ đồng, tăng 77% so với đầu năm, nhằm thực hiện mục tiêu mở rộng công suất lên 12 triệu tấn thép mỗi năm.

Trước đó, giữa tháng 11/2026, Hòa Phát cũng đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Hòa Phát.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ dự kiến 650 tỷ đồng, có lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo gồm điện gió và điện mặt trời. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát góp 649,87 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,98% vốn điều lệ.

HĐQT HPG cũng đã giao bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc quản lý toàn bộ phần vốn góp của Hòa Phát tại doanh nghiệp mới này. Chủ tịch HĐQT cũng được ủy quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp khi cần thiết.