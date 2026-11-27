CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa công bố Nghị quyết số 16/NQHP-2026 ngày 26/11 về việc thông qua góp vốn thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp mới có tên tiếng Anh là Hoa Phat Materials Joint Stock Company, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát dự kiến góp 99,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn điều lệ.

Công ty có trụ sở chính tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chính được xác định là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

HĐQT Hòa Phát ủy quyền cho ông Trần Vũ Minh quản lý toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn tại doanh nghiệp mới. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT được quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp này.

Trước đó, ngày 13/11, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cũng đã thông qua nghị quyết góp 649,87 tỷ đồng, tương đương 99,98% vốn điều lệ, để thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Hòa Phát. Công ty mới đặt trụ sở tại số 66 Phố Nguyễn Du, cũng là văn phòng giao dịch của tập đoàn ở Hà Nội, và đăng ký lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Việc thành lập công ty mới diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Hòa Phát ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Theo kết quả kinh doanh được tập đoàn công bố, trong quý III/2026, Hòa Phát đạt doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106%.

Doanh thu và lợi nhuận của Hoà Phát qua từng quý. (T.Hiệp/tổng hợp)

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn đạt 171.539 tỷ đồng, tăng 54%; lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong cơ cấu hoạt động, lĩnh vực thép tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận toàn tập đoàn.

Về sản xuất, trong quý III, Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 54%.

Riêng thép cuộn cán nóng đạt trên 2 triệu tấn trong quý III, tăng 64% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, sản lượng HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35%; sản lượng bán hàng các sản phẩm thép chủ lực đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu HPG đang giao dịch quanh mức 19.800 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt 167.170 tỷ đồng.