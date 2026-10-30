Hòa Phát lần đầu vay nợ vượt 100.000 tỷ

"Vua thép" Hòa Phát đang vay hơn 100.000 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận gần 133.881 tỷ đồng nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 9, tăng khoảng 7.200 tỷ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm gần 79%.

Cụ thể, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính tại ngày 30/9 của tập đoàn này đạt gần 105.737 tỷ đồng, tăng hơn 13.500 tỷ, tương đương gần 15% so với đầu năm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên dư nợ vay của doanh nghiệp do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch HĐQT vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ vay, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 78.615 tỷ đồng, tăng gần 14.000 tỷ so với đầu năm. Ngược lại, dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm nhẹ xuống khoảng 27.122 tỷ đồng.

Như vậy, nợ vay ngắn hạn hiện chiếm hơn 74% tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của "vua thép".

Quy mô nợ vay gia tăng cũng kéo theo chi phí lãi vay tăng mạnh. Riêng quý III, Hòa Phát ghi nhận chi phí lãi vay hơn 1.774 tỷ đồng, gấp khoảng 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, chi phí lãi vay của tập đoàn đạt hơn 4.627 tỷ đồng, tăng gần 146% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp phát sinh gần 17 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Dù nợ vay tăng lên mức kỷ lục, quy mô vốn chủ sở hữu của Hòa Phát vẫn lớn hơn tổng dư nợ vay tài chính.

Tại ngày 30/9, vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt hơn 149.568 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ vay và nợ thuê tài chính trên vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 0,71 lần.

Bên cạnh đó, Hòa Phát đang nắm giữ lượng tiền và tiền gửi đáng kể.

Cụ thể, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của tập đoàn hiện đạt gần 6.853 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn, đạt 39.274 tỷ đồng.

Tổng cộng, "vua thép" đang sở hữu hơn 46.000 tỷ đồng tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, tăng gần 18.000 tỷ so với đầu năm.

Tổng tài sản của tập đoàn tại thời điểm cuối quý III đạt gần 283.450 tỷ đồng, tăng hơn 25.500 tỷ so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định đạt gần 132.669 tỷ đồng, chiếm gần 47% tổng tài sản. Hàng tồn kho đạt gần 46.949 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, riêng quý III, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần 62.214 tỷ đồng, tăng gần 71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tập đoàn đạt 170.274 tỷ đồng, tăng gần 55%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 108% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026, dù vẫn còn một quý kinh doanh phía trước.