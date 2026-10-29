Hòa Phát lãi hơn 90 tỷ mỗi ngày, làm 9 tháng đã vượt kế hoạch cả năm

Sau 9 tháng, Hòa Phát đã thu về 23.700 tỷ đồng lãi sau thuế. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106%, tương đương gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Tính bình quân, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long thu về khoảng 91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mỗi ngày trong quý vừa qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu 171.539 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104%.

Đáng chú ý, với kết quả này, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm dù vẫn còn một quý kinh doanh phía trước.

Cụ thể, năm 2026, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 82% kế hoạch doanh thu và 108% kế hoạch lợi nhuận, tương đương vượt chỉ tiêu lợi nhuận 1.746 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm, Hòa Phát cần ghi nhận thêm 38.461 tỷ đồng trong quý IV. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức doanh thu 62.669 tỷ đồng vừa đạt được trong quý III.

Trong cơ cấu kinh doanh, lĩnh vực thép tiếp tục đóng vai trò chủ lực, đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận của tập đoàn.

Theo Hòa Phát, trong quý III, tập đoàn sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý trước và 85% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 8% so với quý II và 54% so với cùng kỳ.

Trong đó, HRC là sản phẩm đóng góp sản lượng lớn nhất với hơn 2 triệu tấn trong quý III, tăng 8% so với quý trước và 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép chủ lực đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39%.

Riêng sản lượng HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% so với cùng kỳ và chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng thép của tập đoàn.

Đối với các sản phẩm thép hạ nguồn, sản lượng ống thép đạt 681.000 tấn, tăng 9%; thép dự ứng lực đạt hơn 192.000 tấn, tăng 66%. Ngược lại, sản lượng tôn mạ giảm 4%, còn hơn 307.000 tấn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất thép, nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho Hòa Phát.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp cung cấp ra thị trường 365.000 con heo và hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Trong đó, lượng thức ăn chăn nuôi phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11% so với cùng kỳ; phần còn lại được sử dụng tại các trang trại nội bộ. Sản lượng trứng gà đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở lĩnh vực điện lạnh và điện máy gia dụng, Hòa Phát cho biết đang mở rộng kênh phân phối, thị trường xuất khẩu và phát triển sản phẩm mới. Riêng mảng điện lạnh đã vượt kế hoạch kinh doanh cả năm sau 9 tháng.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn đang đầu tư hạ tầng tại một số khu công nghiệp mới như Hoàng Diệu (Hải Phòng), Đồng Phúc (Bắc Ninh), Khu công nghiệp số 2 và Khu công nghiệp số 6 (Hưng Yên), đồng thời triển khai dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II.

Đáng chú ý, Hòa Phát đang triển khai Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất với công suất thiết kế 700.000 tấn/năm. Theo doanh nghiệp, dự án đã hoàn thành khoảng 80% tiến độ và dự kiến bắt đầu cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý II/2027.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, Hòa Phát đã nộp ngân sách Nhà nước 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.