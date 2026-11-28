Lập công ty mới có vốn 100 tỷ

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã ck: HPG) vừa thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, HPG góp 99,9 tỷ đồng, tương đương 99,9% vốn điều lệ.

Công ty mới có trụ sở đặt tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Hòa Phát ủy quyền cho ông Trần Vũ Minh quản lý toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn tại pháp nhân mới. Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long được quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của HPG tại công ty này.

Hòa Phát mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo

Động thái thành lập Công ty Nguyên vật liệu Hòa Phát diễn ra sau khi Tập đoàn thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Tái tạo Hòa Phát. Pháp nhân này có vốn điều lệ 650 tỷ đồng, trong đó HPG góp 649,87 tỷ đồng, tương đương 99,98% vốn. Công ty cũng đặt trụ sở tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Hòa Phát ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Năng lượng Tái tạo Hòa Phát. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng được giao quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp khi có yêu cầu phát sinh.

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

Trong quý III/2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Sự mở rộng mạnh mẽ từ quy mô doanh thu đã tạo lực đẩy trực tiếp giúp lợi nhuận sau thuế vọt lên mức 8.265 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng 106% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, bức tranh tài chính của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phản ánh đà tăng trưởng vững chắc. Tổng doanh thu toàn hệ thống đạt mức 171.539 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế lũy kế mang về con số 23.746 tỷ đồng, tăng 104% so với kết quả 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, HPG đã hoàn thành khoảng 82% kế hoạch doanh thu và vượt 8% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.