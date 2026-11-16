Hòa Phát (HPG) rót vốn lập pháp nhân năng lượng tái tạo, lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm

Chi hàng trăm tỷ đồng lập công ty năng lượng và biến động sở hữu cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Hòa Phát. Pháp nhân mới này được định hướng thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh chuyên sâu trong lĩnh vực điện năng. Quy mô vốn điều lệ của công ty con được xác định ở mức 650 tỷ đồng. Tập đoàn Hòa Phát sẽ nắm giữ tỷ lệ chi phối tuyệt đối 99,98% vốn, tương ứng giá trị vốn góp đạt 649,87 tỷ đồng.

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Hòa Phát được đặt tại số 66 đường Nguyễn Du, Thành phố Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động cốt lõi tập trung sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. Về cơ cấu nhân sự quản lý, Tập đoàn Hòa Phát đã quyết định ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thu Hiền trực tiếp quản lý toàn bộ phần vốn góp tại pháp nhân mới này. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng được giao quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp khi có yêu cầu phát sinh.

Trên thị trường chứng khoán, ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đình Long vừa báo cáo hoàn tất mua vào 10 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 07/10 đến ngày 28/10/2026. Báo cáo giải trình về việc không mua đủ khối lượng đăng ký, ông Minh cho biết diễn biến thị trường chưa phù hợp với kế hoạch giải ngân. Kết thúc đợt giao dịch, khối lượng sở hữu của ông Minh đã tăng từ gần 230,7 triệu cổ phiếu lên mức gần 240,7 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ từ 2,732% lên 2,85% vốn điều lệ của tập đoàn.

Lợi nhuận quý 3 tăng vượt trội, hoàn thành sớm chỉ tiêu tài chính cả năm

Các quyết định mở rộng quy mô kinh doanh và giao dịch cổ phiếu nội bộ diễn ra cùng lúc Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 với những chỉ số tăng trưởng bứt phá. Doanh thu trong kỳ của doanh nghiệp ghi nhận mức 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với kết quả đạt được của quý 3 năm 2025. Sự mở rộng mạnh mẽ từ quy mô doanh thu đã tạo lực đẩy trực tiếp giúp lợi nhuận sau thuế vọt lên mức 8.265 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng 106% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung lũy kế chín tháng đầu năm 2026, bức tranh tài chính của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phản ánh đà tăng trưởng vững chắc. Tổng doanh thu toàn hệ thống đạt mức 171.539 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế lũy kế mang về con số 23.746 tỷ đồng, tăng 104% so với kết quả chín tháng đầu năm 2025.

Trong năm tài chính 2026, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 22.000 tỷ đồng. Căn cứ trên kết quả thực tế, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% chỉ tiêu doanh thu chỉ sau ba quý hoạt động. Đáng chú ý, với mức lợi nhuận 23.746 tỷ đồng đã hạch toán, Tập đoàn Hòa Phát chính thức hoàn thành 108% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2026, cán đích sớm các mục tiêu tài chính đã cam kết với cổ đông.