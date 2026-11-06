Hòa Phát (HPG): Con trai Chủ tịch Trần Đình Long mua hụt cổ phiếu lần thứ hai trong năm 2026

Hai đợt đăng ký mua khối lượng lớn đều dang dở

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh. Theo báo cáo gửi cơ quan quản lý, ông Minh đã hoàn tất mua vào 10 triệu cổ phiếu HPG trên tổng số 50 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Tỷ lệ hoàn thành đợt mua này chỉ dừng ở mức 20%. Các giao dịch được thực hiện toàn bộ thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán, kéo dài từ ngày 7/10 đến ngày 28/10/2026. Quá trình giải ngân kết thúc sớm hơn so với thời hạn đăng ký ban đầu là ngày 5/11. Giải trình về việc để trống 40 triệu cổ phiếu chưa được mua, ông Minh cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc diễn biến thị trường chưa phù hợp với kế hoạch đầu tư.

Sự kiện mua hụt cổ phiếu lần này tiếp nối một kịch bản tương tự đã diễn ra hồi đầu năm. Vào tháng 3/2026, ông Trần Vũ Minh cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG để gia tăng sở hữu. Tuy nhiên, sau đợt giao dịch kéo dài từ ngày 12/3 đến ngày 9/4/2026, lượng cổ phiếu được mua thành công chỉ đạt hơn 33,29 triệu đơn vị, tương đương 66,6% khối lượng đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch được công bố ở thời điểm đó cũng tương tự đợt mua hiện tại. Tổng hợp lại, trong cả hai đợt giao dịch năm 2026, con trai Chủ tịch Hòa Phát đã đăng ký mua tổng cộng 100 triệu cổ phiếu HPG, nhưng khối lượng thực tế gom được chỉ đạt 43,29 triệu cổ phiếu, tương đương 43,3% kế hoạch. Tổng cộng có gần 56,71 triệu cổ phiếu đã bị "bỏ rơi" trong năm nay.

Dù không hoàn thành 100% kế hoạch, các đợt giải ngân này vẫn giúp ông Trần Vũ Minh gia tăng đáng kể khối lượng sở hữu tại doanh nghiệp thép lớn nhất thị trường. Sau giao dịch mới nhất, lượng cổ phiếu HPG do ông trực tiếp nắm giữ đã tăng từ 230,65 triệu lên 240,65 triệu đơn vị. Khối lượng này tương đương tỷ lệ sở hữu 2,85% vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát.

Lịch sử giao dịch ấn tượng và tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch

Nhìn lại lịch sử giao dịch, ông Trần Vũ Minh từng để lại nhiều dấu ấn đậm nét khi trực tiếp giải ngân mua vào lượng lớn cổ phiếu HPG, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường chứng khoán đối mặt với những biến động khó lường. Vào tháng 3/2020, ngay giữa thời điểm thị trường chứng khoán lao dốc không phanh do ảnh hưởng từ đại dịch toàn cầu, ông Minh đã đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HPG và hoàn tất việc gom hàng chỉ sau 5 phiên giao dịch, từ ngày 17/3 đến ngày 23/3. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục đăng ký và mua trọn vẹn thêm 20 triệu cổ phiếu nữa trong giai đoạn từ 27/3 đến 21/4/2020.

Một dấu ấn khác trong lịch sử sở hữu cổ phiếu HPG của ông Minh diễn ra vào tháng 11/2023. Thời điểm đó, ông đã nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 42,9 triệu cổ phiếu HPG từ bố mẹ. Trong đó, Chủ tịch Trần Đình Long chuyển nhượng 16,32 triệu cổ phiếu và bà Vũ Thị Hiền chuyển nhượng hơn 26,57 triệu cổ phiếu. Các giao dịch thỏa thuận nội bộ này đều được hoàn tất trọn vẹn đúng với khối lượng đã đăng ký, góp phần đưa lượng cổ phiếu HPG do ông Minh nắm giữ vượt mốc 133,6 triệu đơn vị ở thời điểm cuối năm 2023. Ngoài các giao dịch mua khớp lệnh, ông Minh cũng từng trải qua đợt đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG vào tháng 5/2021 nhưng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu tạm dừng do chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo Luật Chứng khoán. Giao dịch này sau đó đã được hoàn thiện và thực hiện thành công vào tháng 8/2021.

Với việc liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu thông qua nhiều kênh khác nhau, cơ cấu cổ đông nội bộ tại Tập đoàn Hòa Phát đang tập trung một lượng lớn cổ phần vào các thành viên trong gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm hiện tại, cá nhân Chủ tịch Trần Đình Long đang là cổ đông lớn nhất với khối lượng nắm giữ đạt hơn 2,178 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,797% vốn điều lệ. Người vợ là bà Vũ Thị Hiền đang sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,879%. Cộng thêm khối lượng hơn 240,65 triệu cổ phiếu tương đương 2,85% vốn điều lệ của ông Trần Vũ Minh và gần 4 triệu cổ phiếu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư Đại Phong một doanh nghiệp do ông Minh làm Giám đốc nắm giữ, gia đình tỷ phú Trần Đình Long đang trực tiếp và gián tiếp kiểm soát phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Hòa Phát.