Ảnh minh họa: HPG

Theo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 27/11, HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát.

Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Hòa Phát dự kiến góp 99,9 tỷ đồng, tương ứng 99,9% vốn điều lệ. Trụ sở chính đặt tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Động thái này bổ sung một pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực nguyên vật liệu vào hệ thống doanh nghiệp của Hòa Phát.

Trước đó, trong tháng 11, tập đoàn cũng thông qua việc góp vốn thành lập một doanh nghiệp mới thuộc lĩnh vực năng lượng. Hòa Phát công bố việc thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Hòa Phát với vốn điều lệ dự kiến 650 tỷ đồng vào ngày 13/11. Trong đó, tập đoàn góp 649,87 tỷ đồng, tương ứng 99,98% vốn điều lệ.

Từ tháng 6/2026, Hòa Phát đã thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó Hòa Phát dự kiến góp 600 tỷ đồng, tương ứng 30%.

Tổng số vốn Hòa Phát dự kiến góp vào ba pháp nhân nói trên là 1.349,77 tỷ đồng. Đây là tổng mức vốn góp theo các phương án đã được thông qua, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã được thực góp.

Song song với việc mở rộng đầu tư thông qua các pháp nhân mới, Hòa Phát cũng đã có những điều chỉnh trong danh mục góp vốn hiện hữu, đáng chú ý là khoản đầu tư tại lĩnh vực bất động sản.

Theo thông tin về giao dịch được công bố, ngày 30/9, Hòa Phát sử dụng gần 778,4 triệu cổ phần tại CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát để góp vốn vào CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Hòa Phát tại CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát giảm còn 26,55%.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106% YoY. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 171.539 tỷ đồng, tăng 54% YoY, lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104% YoY.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ ngày 21/4, Hòa Phát thông qua kế hoạch doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng cho cả năm. Như vậy, sau 9 tháng, tập đoàn đã vượt 1.746 tỷ đồng, tương đương gần 8% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, HPG giảm từ 21.050 đồng/cổ phiếu phiên 13/11 xuống 19.600 đồng/cổ phiếu phiên 26/11. Đến ngày 27/11, mã này hồi phục 1,53%, đóng cửa tại 19.900 đồng/cổ phiếu, với gần 14,9 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Diễn biến cổ phiếu HPG thời gian gần đây. Ảnh: SSI