Hòa Phát góp gần 10.000 tỷ đồng vào Tập đoàn Tương lai Sông Hồng

Phối cảnh Dự án Khu đô thị đa mục tiêu, Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có sự tham gia của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Nguồn: UBND TP Hà Nội

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG), ngày 1/10, công bố trên HoSE nghị quyết HĐQT liên quan đến việc góp vốn vào CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng.

Theo nghị quyết, Hòa Phát tham gia mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Số cổ phần mua là 799,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 7.995 tỷ đồng.

Tuy nhiên Hòa Phát không chi tiền mặt mà góp vốn bằng hơn 778,4 triệu cổ phần đang sở hữu tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát.

Sau giao dịch, vốn góp của Tập đoàn Hòa Phát tại Tập đoàn Tương lai Sông Hồng là 9.915 tỷ đồng, chiếm 25,13% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Đồng thời hạ tỷ lệ sở hữu tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát xuống còn 26,55% vốn điều lệ, tương ứng hơn 281 triệu cổ phần.

Hòa Phát cử ông Hoàng Quang Việt - thành viên HĐQT, làm người quản lý phần vốn góp của tập đoàn tại tập đoàn Tương lai Sông Hồng.

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng được thành lập vào tháng 11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng, bao gồm 5 cổ đông sáng lập là Phạm Đức Anh (15%), Lê Thị Minh Châu (20%), Chủ tịch HĐQT Trần Đăng Khoa (40%), Trần Hữu Trung (15%) và Trần Hữu Pháp (10%). Sau nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ của doanh nghiệp hiện đã tăng lên mức 39.450 tỷ đồng.

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng tích cực tăng vốn khi liên tục tham gia các dự án lớn. Ngày 11/8 vừa qua, liên danh Đại Quang Minh - Thaco - Hòa Phát - Tương Lai Sông Hồng đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu và Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Dự án được triển khai trong định hướng phát triển không gian đô thị ven sông Hồng, chuẩn bị tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trước đó, vào hồi tháng 2/2026, Tập đoàn Tương lai Sông Hồng khởi công khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực xã Thư Lâm và Đông Anh (Hà Nội) với quy mô khoảng 696 ha, tổng vốn đầu tư 60.600 tỷ đồng.