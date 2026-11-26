CTCK BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, với giá trị hợp lý cuối năm 2027 là 33.200 đồng/CP, cao hơn 62% so với giá mở cửa ngày 23/11/2026.

Cơ sở cho đánh giá này đến từ kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Trong quý III/2026, Hòa Phát đạt doanh thu thuần 62.214 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông thiểu số đạt 8.217 tỷ đồng, tăng 106%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 170.274 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 23.582 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 103%.

Chủ tịch Hòa Phát, ông Trần Đình Long

Bước sang quý IV, BSC dự báo lợi nhuận sau thuế có thể đạt 7.000-7.500 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ được kỳ vọng tăng 3-5% nhờ thị trường nội địa phục hồi, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì quanh 19-19,5%. Sản lượng tăng được kỳ vọng bù đắp áp lực từ chi phí than cốc tăng 2-3%.

Đối với triển vọng năm 2027, BSC tiếp tục duy trì quan điểm tích cực về hoạt động kinh doanh của Hòa Phát, đồng thời nâng dự báo chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh quý III khả quan hơn kỳ vọng và triển vọng tăng trưởng sản lượng trong năm tới.

Cụ thể, BSC dự báo sản lượng tiêu thụ của HPG có thể tăng khoảng 7% so với năm 2026. Động lực đến từ sự phục hồi của thị trường bất động sản, đóng góp từ nhà máy thép ray mới và dự án mở rộng Dung Quất 2, dự kiến giúp công suất tăng hơn 15%.

CTCK BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, với giá trị hợp lý cuối năm 2027 là 33.200 đồng/CP

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực điện tử được kỳ vọng tiếp tục chuyển dịch nguồn cung từ thép Trung Quốc, Hàn Quốc sang sản phẩm của HPG, trong bối cảnh các biện pháp áp thuế chống bán phá giá và chống lẩn tránh thuế phát huy hiệu quả.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận cũng được kỳ vọng cải thiện. BSC dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2027 của HPG tăng khoảng 2 điểm phần trăm so với năm trước, lên mức 20,9%.

Về định giá, BSC cho rằng cổ phiếu HPG đang ở mức hấp dẫn khi P/E dự phóng năm 2027, tính trên lợi nhuận cốt lõi, chỉ khoảng 4,9 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 8 - 10 lần. Đáng chú ý, nếu loại trừ các yếu tố bất thường trong năm 2026, lợi nhuận cốt lõi năm 2027 của Hòa Phát được dự báo tăng 36% so với cùng kỳ.