Hòa Phát dự kiến rót 650 tỷ thành lập công ty năng lượng tái tạo

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa thông qua kế hoạch thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, với vốn điều lệ dự kiến 650 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 13/11, doanh nghiệp mới có tên CTCP Năng lượng tái tạo Hòa Phát, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện, tập trung vào nguồn năng lượng tái tạo.

Hòa Phát dự kiến góp 99,98% vốn điều lệ tại công ty này, tương ứng gần như toàn bộ vốn góp. Trụ sở chính của Năng lượng tái tạo Hòa Phát đặt tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội, cùng địa chỉ với trụ sở của tập đoàn mẹ.

HĐQT Hòa Phát cũng ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc, quản lý toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn tại doanh nghiệp mới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tính đến ngày 30/9, Hòa Phát ghi nhận có 4 công ty con và 2 công ty liên kết.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của doanh nghiệp.

Đây là động thái tiếp theo của Hòa Phát trong lĩnh vực năng lượng. Trước đó, vào tháng 6/2026, tập đoàn cùng một số cá nhân và doanh nghiệp đã tham gia thành lập CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Điện gió ngoài khơi Sông Hậu được thành lập ngày 20/6, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm CTCP Đầu tư KVS, CTCP Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát và ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Trong đó, Đầu tư KVS và Hòa Phát mỗi bên nắm giữ 30% vốn điều lệ, còn ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa mỗi người sở hữu 20%. Ông Trần Đăng Khoa hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điện gió ngoài khơi Sông Hậu.

Bên cạnh các kế hoạch đầu tư mới, Hòa Phát hiện khai thác nguồn điện từ nhiệt và khí dư trong quá trình sản xuất tại các khu liên hợp gang thép.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong 10 tháng đầu năm 2026, các nhà máy phát điện tận dụng nhiệt, khí dư tại hai Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất và Hòa Phát Hải Dương đạt sản lượng hơn 4,6 tỷ kWh. Lượng điện này đáp ứng trên 90% nhu cầu điện phục vụ sản xuất của hai khu liên hợp.

Quy đổi theo giá điện hiện hành, sản lượng điện tự phát mang lại giá trị làm lợi tương đương 8.798 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 171.539 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23.746 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 104% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm nay, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Hòa Phát đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 8% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Trong cơ cấu kinh doanh, lĩnh vực thép đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận của tập đoàn.