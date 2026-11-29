Sơ đồ giá cổ phiếu HPG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát.

Theo đó, HĐQT HPG đã thông qua nghị quyết góp vốn thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nguyên liệu, vật liệu của tập đoàn.

CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát có vốn điều lệ dự kiến 100 tỷ đồng - trong đó Hòa Phát góp 99,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9%. Với tỷ lệ sở hữu dự kiến 99,9%, Nguyên vật liệu Hòa Phát sẽ trở thành công ty con do tập đoàn trực tiếp nắm quyền chi phối.

Công ty đặt trụ sở chính tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội, với lĩnh vực hoạt động chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đáng chú ý, HĐQT Hòa Phát ủy quyền cho ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long, quản lý toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn tại doanh nghiệp mới. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát được quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp này.

Trước đó vào ngày 13/11, HĐQT HPG cũng thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Hòa Phát để thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực điện.

Công ty này có vốn điều lệ 650 tỷ - trong đó, tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát là 99,98% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền góp vốn là 649,87 tỷ đồng.

Công ty có trụ sở chính đặt tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Đồng thời, ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Hòa Phát và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Hòa Phát.

Được biết, từ ngày 7/10-28/10/2026, ông Minh chỉ mua được 10 triệu cổ phiếu trên 50 triệu cổ phiếu HPG đã đăng ký trước đó, thông qua phương thức khớp lệnh do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HPG do ông Minh nắm giữ tăng lên hơn 240,6 triệu cổ phiếu, chiếm 2,85% vốn điều lệ tại HPG. Hiện, ông Minh đang là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, doanh nghiệp sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu HPG, chiếm 0,047%.

Trong khi đó, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HPG đang nắm giữ gần 2,18 tỷ cổ phiếu HPG, chiếm 25,797%. Còn vợ ông Long là bà Vũ Thị Hiền đang sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu, chiếm 6,879% vốn điều lệ.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu của ông Minh cùng với những người có liên quan sở hữu 3.003.427.575 cổ phiếu, chiếm 35,573% vốn tại HPG.

Mới đây, Chứng khoán Vietcap (VCSC) đã nâng giá cổ phiếu HPG lên 33.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 1% so với mức trước đó. Giá trị theo phương pháp chiết khấu dòng tiền giảm 7%: việc nâng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2027–2031 (lần lượt thêm 17%/15%/14%/15%/11% cho từng năm) và việc chuyển mốc định giá sang cuối năm 2027 chưa đủ bù đắp tác động của WACC tăng từ 12,6% lên 12,8% (do thuế suất giả định giảm từ 14% xuống 11%), cùng các giả định thận trọng hơn cho giai đoạn cuối kỳ, gồm thuế suất dài hạn 18% và nhu cầu tái đầu tư cao hơn và VCSC cũng rút ngắn giai đoạn dự báo chiết khấu dòng tiền từ 10 năm xuống 5 năm.

Ngược lại, giá trị theo phương pháp P/E tăng 16%, do việc chuyển mốc định giá và nâng dự báo lợi nhuận đã bù đắp được mức P/E mục tiêu thấp hơn (11,0 lần so với 15,0 lần trước đây). P/E mục tiêu giảm vì phần định giá cộng thêm cho tăng trưởng đang dần thu hẹp về mức bình thường, khi giai đoạn tăng trưởng cao còn lại trong 2026–2028 ngày càng ngắn lại.

Đối với năm 2026, VCSC nâng 29% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi, phản ánh giá bán thép bình quân, sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) và biên lợi nhuận cao hơn kỳ vọng sau khi kết quả kinh doanh quý 3 vượt dự báo. VCSC nâng dự báo biên lợi nhuận gộp thêm khoảng 120 điểm cơ bản. Các yếu tố tích cực này đủ bù đắp cho chi phí bán hàng tăng (do chi phí logistics cao hơn và xuất khẩu HRC được đẩy mạnh) cũng như chi phí lãi vay tăng do mặt bằng lãi suất cao hơn dự kiến.

Đối với giai đoạn 2027–2030, việc nâng dự báo lợi nhuận dựa trên ba yếu tố chính.

Thứ nhất, dự báo biên lợi nhuận gộp cao hơn trung bình khoảng 55 điểm cơ bản;

Thứ hai, sau lần trao đổi gần nhất với ban lãnh đạo công ty, VCSC nâng giả định công suất HRC lên 9 triệu tấn/năm, cao hơn 7,1% so với mức 8,4 triệu tấn trước đây;

Thứ ba, nhà máy thép cuộn chất lượng cao DQSC2 (công suất 500.000 tấn) sẽ đóng góp lợi nhuận sớm hơn, do dự kiến đi vào vận hành từ quý 2/2027 thay vì quý 2/2028 như dự báo trước.

Theo VCSC, ở mức giá hiện tại, HPG vẫn có định giá hấp dẫn, với P/E cốt lõi dự phóng năm 2026/2027 lần lượt là 6,5 lần/5,3 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 10 năm là 10,3 lần. Mức định giá này càng hấp dẫn khi lợi nhuận sau thuế cốt lõi được dự báo tăng 76%/23% trong năm 2026/2027, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận cốt lõi giai đoạn 2026–2028 là 21%/năm.

Tuy nhiên, VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu HPG là nhu cầu thép cao hơn kỳ vọng; lợi nhuận bổ sung từ việc HPG tham gia các dự án chiến lược, dự án trọng điểm quốc gia quy mô lớn (chưa được tính vào dự báo hiện tại của VCSC) và rủi ro đối với cổ phiếu này là giá than luyện cốc tăng mạnh hơn dự kiến; xuất khẩu thép, đặc biệt là HRC, tiếp tục chịu áp lực do các rào cản thương mại mới như thuế nhập khẩu bổ sung.