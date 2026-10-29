Hoà Phát công bố lợi nhuận quý 3/2026

Ảnh minh họa. Nguồn: Tập đoàn Hoà Phát

Ngày 29/10, Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG) công bố sơ bộ tình hình kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026.

Trong quý 3/2026, tập đoàn đạt doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 171.539 tỷ đồng và 23.746 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và 104% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 8% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình sản xuất, trong quý 3/2026, Hòa Phát sản xuất 3,7 triệu tấn thép thô, tăng 3% so với quý trước và tăng 85% so với cùng kỳ 2025. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,8 triệu tấn, tăng 8% so với quý 2 và tăng 54% so với quý 3/2025. Thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp sản lượng lớn nhất, đạt trên 2 triệu tấn trong quý 3, tăng 8% so với quý 2 và 64% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với 9 tháng năm 2025. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% và chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép Hòa Phát.

Với việc đưa vào vận hành dự án Dung Quất 2, hiện công suất sản xuất của Hoà Phát đạt 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là các loại thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao. Doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Theo cập nhật của HPG, dự án đã hoàn thành 80% tiến độ và dự kiến cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý 2/2027, phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Trên thị trường, cổ phiếu HPG kết phiên sáng 29/10 ở giá 21.250 đồng/cp, tăng 2,4% so với kết phiên trước. Mã phục hồi nhẹ trong thời gian gần đây, sau khi lùi về vùng giá dưới 20.000 đồng/cp hồi cuối tháng 9.

Theo công bố của Hoà Phát, trong 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn đóng góp ngân sách Nhà nước 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Số nộp ngân sách Nhà nước của Hòa Phát phát sinh nhiều nhất tại tỉnh Quảng Ngãi với 7.332 tỷ đồng, chiếm 60%.

Ngoài ra, Hòa Phát còn nộp ngân sách lớn tại TP Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 30/9/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 112.700 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.