Hòa Phát bán 87 triệu quả trứng trong quý 3

Điểm nhấn nổi bật trong cơ cấu sản phẩm của Nông nghiệp Hòa Phát là mảng trứng gà sạch

Cụ thể, sản lượng thức ăn chăn nuôi đạt gần 98.000 tấn, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này bao gồm hơn 52.000 tấn phân phối qua hệ thống hơn 600 đại lý toàn quốc (tăng 12% so với quý trước) và hơn 46.000 tấn phục vụ chuỗi trang trại nội bộ.

Ở mảng chăn nuôi heo, tổng lượng xuất bán trong kỳ đạt hơn 151.000 con, tăng mạnh 47% so với quý 2/2026. Trong đó, heo thịt thương phẩm chiếm gần 107.000 con, heo cai sữa hơn 44.000 con và hơn 400 con heo hậu bị. Hiện tại, HPA đang vận hành 8 trang trại quy mô với 25.000 con heo nái, làm chủ hoàn toàn nguồn giống DanBred từ cấp cụ kỵ đến thương phẩm, đạt năng suất sinh sản vượt trội 33-34 con cai sữa/nái/năm.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi bò, công ty duy trì ba trang trại tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai. Bên cạnh dòng sản phẩm bò Úc quen thuộc, doanh nghiệp chủ động bổ sung nguồn cung từ bò Thái và bò nội để đáp ứng linh hoạt nhu cầu tiêu thụ thịt bò đa dạng của thị trường.

Điểm nhấn nổi bật trong cơ cấu sản phẩm của Nông nghiệp Hòa Phát là mảng trứng gà sạch. Trong quý 3/2026, doanh nghiệp cung cấp ra thị trường hơn 87 triệu quả trứng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Tính trung bình mỗi ngày, gần một triệu quả trứng gà được tiêu thụ thông qua đa dạng kênh từ hệ thống siêu thị, cửa hàng truyền thống, nhà máy thực phẩm, trường học, khách sạn cho đến việc xuất khẩu sang các thị trường lân cận như Lào và Campuchia. Nhờ quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, HPA giữ vững ngôi vị dẫn đầu về thị phần trứng gà sạch tại khu vực miền Bắc.

Lũy kế qua 9 tháng đầu năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đạt tổng sản lượng tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi và cung ứng gần 258 triệu quả trứng gà ra thị trường.

Được thành lập từ năm 2015, sau một thập kỷ phát triển, mô hình chuỗi khép kín từ thức ăn, con giống đến vật nuôi thương phẩm đã giúp công ty tối ưu hóa chi phí và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Sau một năm 2025 thành công rực rỡ với doanh thu vượt 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vững chắc vị thế trong top đầu các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.