Hòa nhạc Việt Nam tại Fukuoka: Kết nối văn hóa, lan tỏa yêu thương

Âm nhạc truyền thống Việt Nam kết nối trái tim tại Fukuoka

Tối 10.10, chương trình Hòa nhạc nghệ thuật dân tộc Việt Nam tại Fukuoka năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tại Trung tâm cộng đồng Đại học Seinan, thành phố Fukuoka, Nhật Bản, thu hút hơn 300 khán giả tham dự.

Không chỉ là dịp thưởng thức những sắc màu đặc sắc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, chương trình còn lan tỏa thông điệp hòa bình, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Phần lớn khán giả tham dự là những người Nhật Bản dành tình cảm yêu mến Việt Nam, yêu chuộng hòa bình và quan tâm đến các hoạt động nhân đạo.

Sự hiện diện đông đảo của công chúng đã góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối trái tim, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tham dự chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và tăng cường gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Bà đồng thời đề cao thông điệp hòa bình, lòng nhân ái và sự sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Đây cũng là dịp để công chúng Nhật Bản khám phá vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của văn hóa Việt Nam thông qua những loại hình nghệ thuật truyền thống.

Một trong những nội dung để lại nhiều suy nghĩ tại chương trình là phần chia sẻ của anh Nguyễn Đức, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Những câu chuyện chân thực về ảnh hưởng lâu dài của chất độc da cam đối với bản thân các nạn nhân và gia đình đã giúp khán giả hiểu rõ hơn về hậu quả của chiến tranh và những khó khăn mà các nạn nhân đang phải đối mặt trong cuộc sống.

Phần hòa nhạc do Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen TP.HCM biểu diễn đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, giới thiệu âm sắc độc đáo của các nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn bầu, đàn T’rưng, đàn đá, trống.

Những làn điệu dân ca, tiết mục hòa tấu cùng các điệu múa đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên, Nam Bộ đã tạo nên bức tranh nghệ thuật sinh động, thể hiện sự phong phú, tinh tế và sức sống của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và vũ điệu, các nghệ sĩ đã đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả Nhật Bản.

Chương trình do Ban tổ chức hòa nhạc nghệ thuật dân tộc Việt Nam tại Fukuoka năm 2026 tổ chức, với sự đồng tổ chức của Tổ chức phi lợi nhuận Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và TP. Fukuoka.

Đặc biệt, toàn bộ số tiền thu được từ bán vé và các khoản quyên góp, ủng hộ tại chương trình sẽ được dành cho các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Cao Bằng, trong đó có hỗ trợ xây dựng “Nhà tình thương” và trao học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ thứ ba.

Chương trình truyền tải sâu sắc thông điệp hòa bình, nhân ái và đoàn kết

Hoạt động này tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn của chương trình, khi nghệ thuật không chỉ mang đến những giá trị tinh thần mà còn trở thành cầu nối lan tỏa yêu thương và huy động sự chung tay vì cộng đồng.

Trước đó, chương trình cùng chủ đề đã được tổ chức tại Hiroshima. Việc tiếp tục tổ chức tại Fukuoka góp phần mở rộng sức lan tỏa của các hoạt động giao lưu văn hóa, đồng thời truyền tải sâu sắc thông điệp hòa bình, nhân ái và đoàn kết.

Qua những giai điệu truyền thống và những hành động sẻ chia thiết thực, chương trình góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.