Hòa nhạc piano hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại phường Hội An
Trưa 25/10, tại Công viên Hội An, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng phối hợp UBND phường Hội An tổ chức chương trình “Hòa nhạc piano hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, tạo không gian giao lưu nghệ thuật, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Dự khán chương trình có Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero, cùng khoảng 700 đại biểu là đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản, học sinh, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn của nghệ sĩ piano Nhật Bản Asakura Sumire và tài năng piano trẻ Thái Trần Thủy Trúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch).
Nghệ sĩ Asakura Sumire sinh ra tại tỉnh Chiba (Nhật Bản), bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi và từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế. Năm 2011, cô đoạt giải Nhất tại Cuộc thi Piano nghệ sĩ trẻ quốc tế California lần thứ 12; năm 2012 tiếp tục giành giải Nhất bảng piano tại Cuộc thi Đại học Âm nhạc Tokyo lần thứ 11.
Tại Hội An, chương trình giới thiệu những tác phẩm piano đặc sắc, trong đó có các sáng tác của Chopin, Ravel và tác phẩm Sakura-Sakura của Kosaburo Hirai, mang đến "bữa tiệc" âm nhạc cổ điển và những giai điệu mang dấu ấn văn hóa Nhật Bản.
Tiếp nối chương trình hòa nhạc piano hữu nghị được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2025, hoạt động lần này góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, kết nối nghệ sĩ và thế hệ trẻ hai nước thông qua ngôn ngữ âm nhạc.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoa-nhac-piano-huu-nghi-viet-nam-nhat-ban-tai-phuong-hoi-an-3356409.html