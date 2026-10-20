Hòa nhạc Piano hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại Đà Nẵng

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng và Connecting Da Nang Worldwide tổ chức, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của nghệ sĩ piano Asakura Sumire. Cô sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, bén duyên với piano từ năm 5 tuổi với tài năng thiên bẩm. Asakura Sumire tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Tokyo College of Music, từng đoạt giải thưởng quốc tế danh giá như California International Young Artists, Kawai Piano Competition...

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa các nghệ sĩ hai nước hứa hẹn mang đến cho công chúng những tiết mục âm nhạc đặc sắc, giàu cảm xúc, tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật mang đậm tinh thần hữu nghị và kết nối văn hóa. Chương trình được kỳ vọng mang đến cho khán giả yêu âm nhạc tại Đà Nẵng một đêm biểu diễn giàu cảm xúc, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần kết nối thông qua nghệ thuật.