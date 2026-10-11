Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản 2026 tại Fukuoka

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương (người mặc áo dài xanh) tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình diễn ra tối 10/10, do Văn phòng Fukuoka - Hội Liên lạc hòa bình hữu nghị Nhật-Việt và Hội Người Việt Nam tại Fukuoka phối hợp tổ chức, với sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và thành phố Fukuoka.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức, các nghệ sĩ và những người bạn Nhật Bản đã đồng hành với các hoạt động giao lưu văn hóa, nhân đạo hướng về Việt Nam. Sự hiện diện của đại diện cơ quan ngoại giao, các hội đoàn người Việt và đông đảo công chúng hai nước đã tạo nên một không gian giao lưu không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn thể hiện chiều sâu của quan hệ nhân dân Việt Nam-Nhật Bản tại Fukuoka.

Anh Nguyễn Đức trong cuộc giao lưu “Hành trình phi thường và Cầu nối hữu nghị Việt-Nhật”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là cuộc giao lưu với anh Nguyễn Đức - người em trong cặp song sinh Việt-Đức, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, với chủ đề “Hành trình phi thường và Cầu nối hữu nghị Việt-Nhật”. Cuộc giao lưu giúp khán giả hiểu hơn về những dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời Nguyễn Đức: Tuổi thơ nhiều thử thách, cuộc phẫu thuật tách dính năm 1988, hành trình điều trị và phục hồi, cho tới cuộc sống gia đình, công việc và những hoạt động anh đang theo đuổi vì hòa bình.

Những phút lắng đọng nhất đến khi anh nhắc về người anh Nguyễn Việt - người từng cùng anh chia sẻ một cơ thể, một tuổi thơ và một phần số phận. Sau khi Việt qua đời, ký ức về người anh vẫn trở thành một phần động lực để Đức tiếp tục sống, làm việc và lan tỏa tinh thần không từ bỏ.

Mối gắn bó giữa Nguyễn Đức với Nhật Bản cũng được nhắc lại bằng nhiều câu chuyện xúc động. Từ sự hỗ trợ của đội ngũ y tế Nhật Bản trong hành trình điều trị, những lần anh trở lại Nhật để nói về hòa bình, cho tới việc hai người con song sinh của anh mang tên Fuji và Sakura, tất cả đã trở thành những dấu ấn đặc biệt trong mối duyên giữa một con người Việt Nam và đất nước Nhật Bản.

Đông đảo người Việt sinh sống tại Nhật Bản đã đến tham dự chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nếu cuộc giao lưu đưa khán giả trở về với những ký ức của chiến tranh, thì phần hòa nhạc mở ra hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, đa dạng và đầy sức sống. Các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Thành phố Hồ Chí Minh đã mang tới Fukuoka những tiết mục ca, múa và trình diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc, giới thiệu những âm sắc của đàn T’rưng, K’long Put, sáo tre, đàn đá, trống Việt cùng nhiều chất liệu nghệ thuật đến từ các vùng văn hóa khác nhau.

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, chương trình còn hướng tới các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Các hoạt động thiện nguyện góp phần hỗ trợ đời sống các gia đình chịu ảnh hưởng, trong đó có xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho thế hệ thứ ba của các nạn nhân và những chương trình nhân đạo thiết thực khác. Việc giới thiệu các sản phẩm thủ công, quà lưu niệm, đĩa CD và ấn phẩm tại khu vực chương trình cũng gắn với hoạt động vận động hỗ trợ.