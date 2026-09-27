📊 Xem thống kê chi tiết trận Austin 3-3 San Diego: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Austin3 - 3San DiegoKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Austin tiếp đón San Diego.

13'San Diego giữ bóng vượt trội

Sau gần 15 phút thi đấu, San Diego đang làm chủ hoàn toàn tuyến giữa với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 73% so với 27% của Austin. Dù kiểm soát thế trận, đội khách vẫn chưa tung ra được pha hãm thành nào, trong khi Austin chơi rình rập và đã có cú dứt điểm trúng đích 1 - 0 cùng 2 - 0 quả phạt góc.

25'Austin áp đảo hoàn toàn về cơ hội dứt điểm

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Austin dù cầm bóng ít hơn với 41% - 59% nhưng lại tạo ra sức ép vượt trội về số cơ hội bắn phá. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 5 - 0 và hưởng phạt góc 4 - 0, trong khi San Diego vẫn chưa tung ra được pha dứt điểm nào hướng về khung thành đối phương.

36'Austin điều chỉnh nhân sự từ sớm

Phút 36, Austin buộc phải có sự thay đổi người sớm khi Žan Kolmanič rời sân nhường chỗ cho Oleksandr Svatok. Đội chủ sân Q2 Stadium đang tạo thế trận lấn lướt với tỷ số hiện tại là 0-0, và nếu giữ tỷ số này họ tạm thời có 30 điểm để chắc suất giành vé đi tiếp.

37'Austin dồn ép nhưng chưa thể mở tỷ số

Tiến về cuối hiệp một, San Diego cầm bóng nhỉnh hơn với 57% nhưng Austin mới là bên tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành đối phương. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về số pha hãm thành với tỷ lệ dứt điểm 7 - 0 cùng 4 - 0 quả phạt góc, song sự thiếu chuẩn xác khiến bảng điện tử vẫn giữ nguyên tỷ số 0 - 0 ở phút 37.

45'San Diego làm mới hàng công với Bakambu

Ngay ở phút 45, San Diego quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Cédric Bakambu vào sân thế chỗ David Vazquez. Động thái này nhằm cải thiện sức ép tấn công cho đội khách khi họ vẫn chưa có pha dứt điểm nào từ đầu trận, trong bối cảnh hai đội đang hòa 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Aníbal Godoy mở tỷ số cho San Diego

Phút 50, thế bế tắc trên sân Q2 Stadium đã bị phá vỡ khi Aníbal Godoy dứt điểm chính xác đưa San Diego vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn mở tỷ số giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội ngay đầu hiệp hai.

50'San Diego giữ bóng nhưng Austin tích cực bắn phá

Bước sang phút 50, San Diego dù nắm ưu thế kiểm soát bóng với thời lượng 40% - 60% nhưng lại hoàn toàn bế tắc ở khâu tiếp cận khung thành. Ngược lại, Austin chơi sắc nét hơn trong các pha hãm thành với vượt trội về số lần dứt điểm 7 - 1 cùng 4 quả phạt góc, trong khi đội khách chưa có bất kỳ quả phạt góc nào.

57'Mikkel Desler phản lưới nhà cay đắng

Phút 57, tai họa ập đến với đội chủ nhà khi Mikkel Desler lúng túng đá phản lưới nhà, biếu không cho San Diego bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 0-2. Dù đang bị dẫn hai bàn, Austin cùng đối thủ San Diego trên thực tế vẫn chắc suất vào vòng 1/16 nếu giữ nguyên kết quả này.

62'San Diego làm chủ thế trận

Bước sang phút 62, San Diego tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của Austin. Dù đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm cơ hội với 7 pha dứt điểm và nhận được 4 quả phạt góc, song cách biệt dẫn trước 2 bàn vẫn giúp các vị khách giữ vững thế trận an toàn.

64'Marcus Ingvartsen nâng tỷ số lên 0-3 cho San Diego

Phút 64, từ đường kiến tạo của Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 0-3 cho San Diego. Đội khách đang có thế trận áp đảo với 3 bàn thắng liên tiếp chỉ trong hiệp hai ngay trên sân Q2 Stadium.

65'Austin điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba

Phút 65, Austin thực hiện quyền thay đổi cầu thủ khi Ilie Sánchez được tung vào sân thế chỗ Oleksandr Svatok. Việc làm mới đội hình diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà nhận liên tiếp những bàn thua và đang bị San Diego dẫn trước 0-3.

65'Austin thay người nhằm tìm kiếm hy vọng

Phút 65, đội chủ nhà Austin có sự điều chỉnh nhân sự khi Jorge Alastuey được tung vào sân thế chỗ Besard Sabovic. Đang để San Diego dẫn trước 0-3 ngay tại sân Q2 Stadium, Austin buộc phải có những phương án làm mới đội hình nhằm cải thiện thế trận.

73'Brandon Vazquez nhen nhóm hy vọng cho Austin

Phút 73, Brandon Vazquez tỏa sáng đem về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Austin. Dù vẫn đang bị San Diego dẫn trước, kết quả tạm tính này nếu giữ nguyên vẫn đủ giúp đội chủ sân Q2 Stadium giành vé vào vòng 1/16.

74'San Diego kiểm soát thế trận

Bước sang phút 74, San Diego vẫn nắm quyền chủ động với 58% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì cách biệt an toàn 1-3. Dù Austin nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và vượt trội ở số pha dứt điểm (9-6) lẫn phạt góc (4-0), họ vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương khi hai bên có cùng 3-3 lần dứt điểm trúng đích.

82'Christian Ramirez thắp lại hy vọng cho Austin

Phút 82, nhận đường kiến tạo từ Jon Bell, Christian Ramirez dứt điểm chuẩn xác rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Austin. Bàn thắng thổi bùng hy vọng giành điểm của đội chủ nhà trong những phút cuối đầy kịch tính tại sân Q2 Stadium.

86'Christian Ramirez gỡ hòa 3-3 ngoạn mục cho Austin

Màn rượt đuổi không tưởng trên sân Q2 Stadium tiếp diễn ở phút 86 khi Jon Gallagher kiến tạo để Christian Ramirez lập công, gỡ hòa 3-3 cho Austin. Bị dẫn trước tới 0-3 nhưng đội chủ nhà đã vùng lên dữ dội để san bằng cách biệt, và nếu giữ tỷ số này, cả Austin lẫn San Diego đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

86'Austin nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 86, Austin đang dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 11 - 6 cùng 4 - 0 phạt góc. Dù vậy, San Diego vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 43% - 57% để bảo toàn cách biệt tỷ số 2 - 3 mong manh.

87'Christian Ramirez nhận thẻ vàng ở phút 87

Phút 87, tiền đạo Christian Ramirez của Austin phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Q2 Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng sau khi đội chủ nhà vừa san bằng tỷ số 3-3 đầy kịch tính.

89'San Diego điều chỉnh nhân sự ở phút cuối

Phút 89, San Diego quyết định rút Ian Murphy ra nghỉ và tung Alejandro Alvarado Jr vào sân. Đội khách cần củng cố lại đội hình sau khi để Austin gỡ hòa 3-3, đồng thời nếu giữ tỷ số này thì cả hai đội đều sẽ giành vé vào vòng 1/16.

89'San Diego làm mới đội hình ở phút 89

Phút 89, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Dagur Dan Þórhallsson được tung vào sân thế chỗ Oscar Verhoeven. Trong bối cảnh tỷ số đang là 3-3 đầy kịch tính sau màn rượt đuổi nghẹt thở, nếu giữ nguyên kết quả này thì cả Austin và San Diego đều tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16.

90+5'San Diego thay người ở những phút bù giờ

Phút 90+5, San Diego thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Bryan Zamblé được tung vào sân thế chỗ Aníbal Godoy. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn kết quả hòa 3-3 nghẹt thở, tỷ số mà nếu giữ nguyên sẽ giúp San Diego (31 điểm) tạm tính chắc suất giành vé vào vòng 1/16.

KTKết thúc: Austin 3-3 San Diego

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 09:42 27/09/2026

San Diego đang phải đối mặt với bài toán nan giải về mặt nhân sự trước chuyến hành quân đến sân vận động Q2 Stadium. Cuộc so tài diễn ra lúc 07:30 ngày 27/09/2026 chứng kiến màn cạnh tranh trực tiếp giữa hai tập thể đang bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng.

Sự chênh lệch về phong độ giữa hai câu lạc bộ

Austin bước vào màn chạm trán này với tâm lý hưng phấn nhờ sự ổn định đáng nể. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này bất bại với thành tích giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ có được sự tự tin rất lớn khi thi đấu trên sân nhà Q2 Stadium.

Trái ngược với đối thủ, phong độ của San Diego trong giai đoạn gần đây lại bộc lộ nhiều điểm thiếu ổn định. Đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận thiếu thuyết phục này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần toàn đội trước một chuyến đi xa đầy cạm bẫy.

Cục diện bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu

Vị trí hiện tại trên bảng tổng sắp đang biến cuộc đọ sức này thành màn so tài vô cùng gay cấn. San Diego hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 31 điểm, trong khi Austin xếp ngay sau ở vị trí thứ 12 với 30 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ vỏn vẹn 1 điểm có thể thay đổi ngay sau màn thư hùng này.

Điểm tựa đáng kể nhất dành cho San Diego đến từ thống kê đối đầu trực tiếp gần đây. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, San Diego chiếm ưu thế với 2 lần giành chiến thắng, trong khi Austin chỉ thắng 1 trận. Tuy nhiên, việc thiếu hụt lực lượng cùng phong độ sa sút có thể khiến lợi thế quá khứ của đội khách bị thử thách dữ dội trước một Austin đang duy trì chuỗi bất bại ổn định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)