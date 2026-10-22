Hòa Minzy và Erik chia sẻ 'tâm thư' sau khi Đức Phúc thay đổi diện mạo lần thứ hai

Loạt hình ảnh mới của ca sĩ Đức Phúc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đây là lần thứ hai giọng ca này quyết định can thiệp thẩm mỹ. Đức Phúc chia sẻ về ba cột mốc đặc biệt trong đời. Trong đó, năm 2015, anh trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhưng vẫn tự ti về vẻ ngoài của mình. Thời điểm đó, anh từng chia sẻ, vấp phải nhiều bình luận tiêu cực về ngoại hình, khiến anh thấy áp lực.

Năm 2017, anh "lột xác" hoàn toàn và trở thành tên tuổi "gây sốt" thời điểm đó. Đoạn clip anh hát ca khúc Ánh nắng của anh cùng diện mạo mới, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi. Kể từ thời điểm đó, Đức Phúc ngày càng nỗ lực trong âm nhạc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Và năm 2026, Đức Phúc có thêm cuộc "đại trùng tu" và xem đó là cột mốc quan trọng thứ ba trong đời. Diện mạo mới của nam ca sĩ được khán giả khen ngợi bởi gương mặt thon gọn, mắt hai mí với sống mũi cao.

Erik đã có những lời chia sẻ về hành trình thay đổi ngoại hình của Đức Phúc: "Mình cũng là người đi cùng để chăm lúc anh thực hiện phẫu thuật, nhìn anh đau đớn không ngủ được mà xót ghê. Nhưng đó là lựa chọn của anh, mình chỉ mong mọi thứ sẽ thật "trộm vía" và thành công thôi. Anh đã rất đẹp rồi. Và quan trọng, dù anh có sửa ngoại hình nhưng giọng hát và tâm hồn của anh thì luôn luôn đẹp và trong sáng, không bao giờ mất đi. Hãy luôn tự tin và yêu bản thân mình ở bất cứ diện mạo nào nhé!".

Hòa Minzy dành lời động viên đến Đức Phúc: "Em quyết định thay đổi bản thân một lần nữa để tự tin hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Mỗi cuộc đại phẫu với đầy đau đớn nhưng đối với em lại trở thành một lần "tái sinh" trong cuộc đời. Em biết không, dù em có như thế nào thì khán giả vẫn bên em, bởi giọng hát và trái tim đầy tình yêu thương. Nhưng dù sao việc em cảm thấy tự tin hơn với diện mạo này cũng khiến chị vui theo".