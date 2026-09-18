Hòa Minzy trở thành Uỷ Viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX đã hiệp thương cử 38 cá nhân tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó, ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (SN 1995) - nghệ danh Hòa Minzy, là một trong những gương mặt được lựa chọn từ lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Hòa Minzy được biết đến rộng rãi sau khi giành Quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Sau đó, nữ ca sĩ tham gia nhiều chương trình truyền hình, phát hành các ca khúc như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên và từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc.

Đặc biệt, thành công của MV “Bắc Bling” (Hòa Minzy kết hợp NSƯT Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry) - sản phẩm âm nhạc được kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng dân gian, tôn vinh di sản và bản sắc văn hóa đã gây “sốt”. Sự góp mặt của 300 người dân địa phương đã tạo nên không gian nghệ thuật mang đậm nét miền quê Bắc Bộ.

MV nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 thịnh hành toàn cầu, trở thành MV Việt cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất, giúp Hòa Minzy nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng hàng loạt cúp âm nhạc cuối năm.

Với những thành tích đáng tự hào, MV “Bắc Bling”, Hòa Minzy cùng ê kíp đã nhận được Bằng khen từ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vì những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa và du lịch của tỉnh.

Cùng với nghệ thuật, Hòa Minzy cũng nhiều lần đồng hành trong các hoạt động hướng tới cộng đồng. Những chuyến đi, chương trình thiện nguyện và hoạt động xã hội giúp hình ảnh người nghệ sĩ được đặt trong một không gian rộng hơn ánh đèn sân khấu.

Phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029, Hòa Minzy cho biết cô vinh dự khi được tham gia tổ chức Hội với vai trò cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Từ trải nghiệm biểu diễn tại các chương trình dành cho thanh niên, nữ ca sĩ mong muốn Trung ương Hội tổ chức thêm nhiều chương trình, concert tại các tỉnh, thành phố, qua đó lan tỏa tinh thần và năng lượng tuổi trẻ. Sau chuyến biểu diễn tại Mộc Châu, cô cũng mong tổ chức Hội quan tâm hơn tới thanh niên, người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khu vực Tây Bắc.

“Nghệ sĩ có thể tham gia và đồng hành trong những hoạt động hướng tới cộng đồng. Nếu đã là Ủy viên Ủy ban Hội thì chắc chắn đóng góp của tôi sẽ rõ ràng hơn và bản thân luôn sẵn sàng đồng hành cùng tổ chức Hội” - Hòa Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy chia sẻ tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 5. Ảnh: Hải Đăng

Chia sẻ trên trang cá nhân vào tối 17/9, Hòa Minzy cho rằng, việc tham gia Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời và sự nghiệp. Đây không chỉ là một vai trò mới mà còn là giai đoạn đòi hỏi trách nhiệm cao hơn với cộng đồng.

Hòa Minzy khẳng định việc tham gia tổ chức Hội không nhằm nâng cao danh tiếng, mà là cơ hội để cô tiếp tục dùng sức ảnh hưởng và tâm huyết của mình đóng góp cho cộng đồng. Nữ ca sĩ cho biết, các hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đã trở thành một phần trong hành trình hoạt động của cô nhiều năm qua.

Hòa Minzy cho biết, thời gian tới sẽ triển khai nhiều kế hoạch cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hướng tới lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.