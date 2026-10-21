Hòa Minzy phản ứng ra sao khi Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ lần 2?

Trên trang cá nhân, Đức Phúc vừa chia sẻ ba dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời, tương ứng với các năm 2015, 2017 và 2026. Năm 2015, nam ca sĩ ở tuổi 18. Đến năm 2017, khi 20 tuổi, anh trải qua lần thay đổi ngoại hình đầu tiên và giảm 15 kg. Sau 9 năm, Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai ở tuổi 30.

Đức Phúc qua ba dấu mốc thay đổi ngoại hình vào các năm 2015, 2017 và 2026. Ảnh: FB Đức Phúc.

Nam ca sĩ bày tỏ sự hào hứng khi nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời cho biết giọng hát vẫn được giữ gìn và ngày càng phát triển. Bài đăng của Đức Phúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Ngoài ra, chia sẻ của Hòa Minzy về quyết định thay đổi ngoại hình của người em thân thiết cũng nhận được sự quan tâm.

Trong bài đăng dành cho Đức Phúc, Hòa Minzy tiết lộ ban đầu cô không tin khi nam ca sĩ nói về quyết định thay đổi ngoại hình. Chỉ đến khi Đức Phúc gọi video, cô mới trực tiếp nhìn thấy diện mạo mới của anh.

Hòa Minzy viết: “Khi em đi làm em vừa đùa vừa thật nên chị không tin cho đến khi em gọi video call cho chị thấy. Chị cười cười cho em thoải mái chứ thật tâm là chị xót lắm”.

Nữ ca sĩ cho biết cô từng nghe Đức Phúc kể về những khó khăn, đau đớn trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, cô nhiều lần khuyên đàn em không cần tiếp tục thay đổi ngoại hình.

Hòa Minzy chia sẻ: “Chị đã từng nghe em kể về việc đi làm mặt vất vả, đau đớn ra sao, nên chị lúc nào cũng nói không cần làm gì nữa cả. Vì mọi thứ bây giờ vượt trên cả một gương mặt hoàn hảo thì việc mọi người yêu con người của em nó quan trọng hơn mà”.

Hòa Minzy là đàn chị thân thiết của Đức Phúc. Ảnh: FB Hòa Minzy.

Theo nữ ca sĩ, điều quan trọng không nằm ở việc Đức Phúc sở hữu một gương mặt hoàn hảo, mà là tình cảm khán giả dành cho con người và tài năng của anh. Cô viết: “Em biết không, dù em có như thế nào thì khán giả yêu quý em vẫn bên em bởi giọng hát và trái tim đầy tình yêu thương, Phúc ạ”.

Dù từng khuyên đàn em không cần tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, Hòa Minzy cũng vui khi Đức Phúc cảm thấy tự tin hơn với diện mạo mới. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Nhưng dù sao việc em của chị cảm thấy tự tin hơn với diện mạo này cũng khiến chị vui theo”.

Hòa Minzy còn tiết lộ Đức Phúc thường xuyên theo dõi các video do khán giả quay tại sự kiện để quan sát diện mạo của mình khi xuất hiện trước ống kính.

Nữ ca sĩ cũng động viên đàn em tiếp tục sống vui vẻ và theo đuổi sự nghiệp. Cô viết: “Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn nữa nhé”.

Sau đó, Hòa Minzy kêu gọi khán giả dành những lời động viên cho Đức Phúc, thay vì so sánh ngoại hình của nam ca sĩ qua các thời kỳ.

Cô nhắn nhủ: “Mọi người ơi, nếu có thể hãy vào bài đăng Hòa chia sẻ và mỗi người dành tặng cho Đức Phúc một lời động viên nhé. Đừng so sánh năm nào đẹp nhất, hãy cứ động viên thôi. Cảm ơn mọi người”.

Xem video Đức Phúc chiến thắng Intervision 2025. Nguồn Vietnamnet