Hòa Minzy nói đúng một câu về mẹ chồng

Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến của làng nhạc Việt, gây chú ý bởi giọng hát giàu cảm xúc cùng hình ảnh gần gũi, hài hước. Sau những thay đổi trong chuyện tình cảm, cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, Hòa Minzy đăng tải khoảnh khắc chụp cùng mẹ ruột và mẹ chồng khi cô tham gia biểu diễn tại một đêm nhạc. Trong ảnh, nữ ca sĩ nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện niềm hạnh phúc khi có cả hai người mẹ ở bên trong một dịp đặc biệt.

Hòa Minzy đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên mẹ ruột và mẹ chồng.

Hòa Minzy chia sẻ đúng một câu khi đăng ảnh bên mẹ ruột và mẹ chồng: "Ngày Bắc Ninh mình lên thành phố, con cũng rất hạnh phúc khi có 2 mẹ ở bên".

Chỉ một câu nói ngắn nhưng đủ cho thấy sự trân trọng của nữ ca sĩ dành cho hai người mẹ. Khoảnh khắc gia đình ấm áp nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận từ khán giả.

Đáng chú ý, khi một người hâm mộ để lại bình luận: "Đúng chuẩn Bắc Giang, Bắc Ninh là về 1 nhà", Hòa Minzy vui vẻ phản hồi: "Hihi đúng ý ạ". Câu trả lời ngắn gọn của nữ ca sĩ khiến nhiều người thích thú, đồng thời càng chú ý đến mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng.

Trước đó, Hòa Minzy nhiều lần cho thấy cô có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với mẹ chồng. Vài tháng trước, nữ ca sĩ từng có ý định livestream bán vải để giúp mẹ chồng. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó không được thực hiện bởi mẹ chồng lo con dâu có thể bị "bóc phốt" vì chất lượng vải năm nay không được như mong muốn.

Hòa Minzy khi ấy hài hước chia sẻ: "Mẹ chồng em sợ con bị bóc phốt bán vải xấu nên không cho bán nữa rồi. Nay em lên Lục Ngạn định mở bán vải tấp nập luôn thế mà". Cách nữ ca sĩ kể lại câu chuyện đời thường cho thấy sự thoải mái và gần gũi giữa cô với mẹ chồng.

Hòa Minzy có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng.

Không chỉ được chú ý bởi những khoảnh khắc bên gia đình, cuộc sống hiện tại của Hòa Minzy cũng nhận nhiều sự quan tâm. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nữ ca sĩ hiện duy trì lịch trình biểu diễn, xuất hiện tại các sự kiện và dành thời gian chăm sóc gia đình. Những hình ảnh đời thường được cô chia sẻ trên mạng xã hội thường nhận nhiều phản hồi tích cực.

Về chuyện tình cảm, hiện tại Hòa Minzy đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Văn Cương và nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Việc cô thoải mái xuất hiện cùng mẹ ruột và mẹ chồng trong những dịp đặc biệt phần nào cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên khá gắn bó.

Hòa Minzy được cho là đang hướng đến một cột mốc quan trọng trong chuyện tình cảm. Theo những chia sẻ trước đó, nữ ca sĩ và chồng có dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027.

Hòa Minzy hiện hạnh phúc bên Văn Cương.

Ở thời điểm hiện tại, Hòa Minzy vẫn tập trung cho công việc và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Những tương tác tự nhiên với mẹ chồng, đặc biệt là cách Hòa Minzy vui vẻ đáp lại bình luận của khán giả, tiếp tục khiến hình ảnh của cô nhận được nhiều thiện cảm.