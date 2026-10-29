Hòa Minzy mắc sai lầm với nam ca sĩ 29 tuổi

Sau thời gian không có sản phẩm âm nhạc mới, Quân A.P chính thức trình làng MV 3 phải 6 đừng. Ca khúc thuộc dòng nhạc Pop với tiết tấu vừa phải, khai thác thế mạnh giọng hát của nam ca sĩ qua những nốt trầm giàu cảm xúc. Cách thể hiện thiên về sự tự sự, nhẹ nhàng nhưng không quá bi lụy giúp bài hát giữ được màu sắc quen thuộc của Quân A.P.

Bên cạnh phần âm nhạc, MV còn gây chú ý với sự góp mặt của diễn viên Lê Khanh. Trong nhiều năm qua, cô thường được khán giả nhắc đến khi bàn luận về chuyện tình cảm của Quân A.P. Sự kết hợp giữa hai người trong sản phẩm lần này vì thế càng khiến công chúng tò mò, đặc biệt khi những đồn đoán về mối quan hệ giữa họ vẫn chưa có lời xác nhận chính thức.

Quân A.P và Lê Khanh cùng nhau xuất hiện trong MV mới của nam ca sĩ.

Mới đây, Hòa Minzy cũng nhập cuộc khi công khai đăng tải bài viết ủng hộ sản phẩm mới của đồng nghiệp. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Ai cha cha chú Quân AB với cô Khanh của Bo được phết đấy nhờ! Cứ thế thôi, đợi cái tin 2 cô chú hí hí".

Đáng chú ý, thay vì viết đúng nghệ danh Quân A.P, Hòa Minzy lại gọi nam ca sĩ là Quân AB. Chi tiết tưởng chừng là một lỗi nhỏ nhanh chóng được cư dân mạng chú ý. Trước sự thắc mắc của khán giả, fan của nữ ca sĩ tiết lộ đây thực chất là cách gọi Quân A.P của con trai cô, bé Bo.

Màn tương tác này mang đến một màu sắc hài hước cho câu chuyện xoay quanh MV mới. Cách gọi thân mật của bé Bo được Hòa Minzy chia sẻ công khai khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời cho thấy sự gần gũi giữa nữ ca sĩ với đồng nghiệp trong giới giải trí.

Hòa Minzy gây chú ý với chia sẻ về mối quan hệ của Quân A.P và Lê Khanh.

Trong khi đó, việc Lê Khanh xuất hiện trong 3 phải 6 đừng tiếp tục là một trong những chi tiết được khán giả quan tâm nhất. Trước những đồn đoán về sự kết hợp này, Quân A.P đã chia sẻ về lý do mời nữ diễn viên tham gia dự án.

Nam ca sĩ cho biết: "Quân và Khanh đã biết nhau từ lâu, tạo hình nhân vật nữ trong ‘3 phải 6 đừng’ mà ê-kíp muốn hướng tới cũng có nhiều nét tương đồng nên đã mở lời với Lê Khanh. May mắn quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Khanh".

Theo chia sẻ của Quân A.P, sự góp mặt của Lê Khanh xuất phát từ những điểm tương đồng giữa hình tượng nhân vật mà ê-kíp xây dựng với nữ diễn viên. Quá trình hợp tác thuận lợi cũng giúp cả hai hoàn thành dự án một cách suôn sẻ.

Quân A.P và Lê Khanh được đồn đoán là cặp đôi có mối quan hệ tình cảm bền bỉ suốt nhiều năm nay.

Dù chưa có thông tin chính thức về mối quan hệ ngoài đời giữa Quân A.P và Lê Khanh, sự kết hợp của họ trong MV mới vẫn đủ sức khơi gợi sự tò mò của khán giả. Trong khi người hâm mộ chờ đợi những diễn biến tiếp theo, lời ủng hộ dí dỏm của Hòa Minzy cùng cách gọi đặc biệt từ bé Bo đã trở thành một điểm nhấn thú vị bên lề màn trở lại của nam ca sĩ.