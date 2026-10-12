Hòa Minzy, Erik cùng dàn nghệ sĩ 'thắp lửa' Đại nhạc hội Thanh niên

Một không khí sôi động tại phố đi bộ hồ Gươm

Tối 11/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” lần thứ nhất và Đại nhạc hội Thanh niên 2026.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo hình thức nhạc cảnh sân khấu liên hoàn, tái hiện hành trình 70 năm của các thế hệ thanh niên Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Một trong những tiết mục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả là màn trình diễn “Bắc Bling” của Hòa Minzy. Nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục áo tứ thân, kết hợp âm nhạc mang âm hưởng dân gian với phần vũ đạo trẻ trung, tạo không khí sôi động tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm.

Hòa Minzy "đốt cháy" sân khấu với ca khúc Bắc Bling. Ảnh: Đăng Hải

Sau “Bắc Bling”, Hòa Minzy cùng Đông Hùng thể hiện ca khúc “Sẽ chiến thắng”. Phía dưới sân khấu, hàng nghìn khán giả bật đèn điện thoại, hòa giọng theo những giai điệu giàu niềm tự hào và tinh thần đoàn kết.

Erik cũng tạo điểm nhấn khi song ca cùng ca sĩ nhí Ali Thục Phương trong ca khúc “Việt Nam tinh hoa” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Nam ca sĩ tiếp tục khuấy động không khí bằng “Dù cho tận thế” cùng phần vũ đạo giàu năng lượng.

Ca sĩ Erik trong màn trình diễn “Dù cho tận thế” tại Đại nhạc hội Thanh niên 2026. Ảnh: Đăng Hải

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm mang đến những màn trình diễn nội lực qua “Những trái tim Việt Nam” và “Việt Nam kiêu hãnh”. Võ Hạ Trâm còn bước xuống khu vực khán giả để giao lưu, khiến khoảng cách giữa sân khấu và người xem được rút ngắn.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm và Đông Hùng mang đến màn trình diễn giàu năng lượng tại Đại nhạc hội Thanh niên 2026. Ảnh: Tuấn Minh

Hà Myo góp thêm màu sắc riêng cho chương trình bằng những tiết mục kết hợp hát xẩm với âm nhạc điện tử. Cách xử lý chất liệu truyền thống theo phong cách hiện đại giúp các tiết mục gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Đại nhạc hội còn có sự tham gia của Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim, nhóm OPlus cùng các nghệ sĩ, ca sĩ trẻ.

Kể câu chuyện tuổi trẻ bằng âm nhạc

Đại nhạc hội được triển khai qua ba chương gồm “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Khát vọng thanh niên” và “Tổ quốc vươn mình”. Các phần biểu diễn không tách rời mà được kết nối thành một dòng chảy, đưa khán giả đi từ niềm tự hào về cội nguồn đến khát vọng cống hiến và vươn lên của thế hệ trẻ.

Mở đầu đại nhạc hội là tiết mục kết hợp hai ca khúc “Thanh niên làm theo lời Bác” và “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, qua phần thể hiện của Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức và Nguyễn Trần Trung Quân.

Tiếp đó, những ca khúc như “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên Việt”, “Áo xanh gọi tương lai”, “Giai điệu tự hào” và “Đường lên phía trước” lần lượt được trình diễn, khắc họa hình ảnh thanh niên Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Đại nhạc hội Thanh niên 2026 được dàn dựng quy mô, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hình ảnh tôn vinh truyền thống, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, ba chương của Đại nhạc hội được xây dựng như một hành trình trưởng thành, từ hiểu cội nguồn, nuôi dưỡng ước mơ đến tìm thấy vai trò của mỗi người trong tương lai chung của đất nước.

Ngôn ngữ sân khấu kết hợp màu đỏ của truyền thống với màu xanh của tuổi trẻ. Bên cạnh pop, rap và hip hop, chương trình còn đưa vào hát xẩm cùng nhiều chất liệu văn hóa vùng miền, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 70 cán bộ Hội tiêu biểu được trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026.

Không chỉ tạo nên không gian âm nhạc trẻ trung, chương trình còn gắn với hoạt động hướng về biên giới, hải đảo. Theo Ban tổ chức, từ mỗi tấm vé tham dự sẽ trích tối thiểu 30.000 đồng vào quỹ mua cờ Tổ quốc, trao tặng các xã biên giới và hải đảo.

Qua những màn trình diễn sôi động và giàu bản sắc, Đại nhạc hội Thanh niên 2026 lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cùng khát vọng đóng góp của thế hệ trẻ đối với cộng đồng và đất nước.