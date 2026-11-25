Màn trình diễn của Hòa Minzy tại concert Muôn Sắc Việt Nam tối 24/11 bất ngờ kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo nữ ca sĩ, bộ trang phục màu hồng mà cô lựa chọn lại gây tranh luận về tính phù hợp với sự kiện, thậm chí có người còn đặt nghi vấn thiết kế mang hơi hướng Hán phục.

Tại chương trình diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Hòa Minzy xuất hiện trong bộ trang phục màu hồng với phần tay áo rộng, nhiều lớp vải và phụ kiện trang trí cầu kỳ. Tạo hình mang màu sắc cổ trang giúp nữ ca sĩ có diện mạo nổi bật trên sân khấu. Tuy nhiên, ngay sau khi những hình ảnh biểu diễn được chia sẻ, trang phục của cô nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Trang phục nhận được nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng thiết kế chưa thực sự ăn nhập với không khí của concert hướng đến việc tôn vinh văn hóa Việt Nam. Thậm chí, một số bình luận còn hài hước ví tạo hình của Hòa Minzy giống nhân vật chị Hằng trong dịp Tết Trung thu. Có ý kiến cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng Việt Nam vốn có nhiều loại hình cổ phục, Việt phục và áo dài đặc trưng để khai thác, nên việc lựa chọn một thiết kế gây liên tưởng đến phong cách cổ trang khác khiến họ chưa thực sự thuyết phục.

Đáng chú ý, tranh luận còn mở rộng sang câu chuyện nhận diện văn hóa. Một số cư dân mạng nhận xét trang phục có đường nét gợi liên tưởng đến Hán phục Trung Quốc, trong khi những người khác cho rằng không nên vội vàng kết luận nguồn gốc thiết kế chỉ thông qua hình ảnh. Nhiều ý kiến bênh vực Hòa Minzy, cho rằng Việt Nam cũng có những kiểu trang phục truyền thống với phom dáng, tay áo và cách tạo lớp tương đồng; việc cách tân trang phục cổ không đồng nghĩa với việc vay mượn văn hóa nước ngoài.

Màn trình diễn của Hòa Minzy tại concert Muôn Sắc Việt Nam.

Một số người cũng nhắc đến hình tượng giao lĩnh, viên lĩnh và các loại trang phục từng xuất hiện trong lịch sử Việt Nam để phản biện quan điểm cho rằng những thiết kế có dáng vẻ tương tự đều bắt nguồn từ Hán phục. Từ đó, câu chuyện không còn đơn thuần xoay quanh lựa chọn thời trang của một nghệ sĩ mà còn chạm đến vấn đề nhận diện, tìm hiểu và sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống trong biểu diễn.

Thực tế, Hòa Minzy vốn thường xuyên đưa hình ảnh văn hóa dân tộc vào các sản phẩm âm nhạc và sân khấu. Nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với những dự án khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa Việt Nam. Vì vậy, việc trang phục lần này gây tranh luận càng khiến khán giả quan tâm đến ý tưởng thiết kế cũng như nguồn cảm hứng phía sau tạo hình của cô.

Dù vướng một số ý kiến trái chiều, Hòa Minzy vẫn ghi điểm với sự đầu tư chỉn chu cho màn trình diễn. Việc mạnh dạn lựa chọn trang phục mang cảm hứng cổ phong, kết hợp sắc hồng nổi bật cùng những chi tiết cầu kỳ cho thấy nữ ca sĩ luôn nỗ lực làm mới hình ảnh và tạo dấu ấn riêng trên sân khấu. Đặc biệt, tinh thần đưa yếu tố văn hóa vào âm nhạc vốn là điều Hòa Minzy kiên trì theo đuổi. Có thể nói, chính sự đầu tư và tình yêu dành cho những giá trị truyền thống đã giúp cô tạo nên một màn xuất hiện đáng nhớ tại Muôn Sắc Việt Nam.