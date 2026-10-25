Hòa mình vào không gian văn hóa Hàn Quốc tại thủ đô Hà Nội

Từ ngày 24-25/10, Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 chính thức diễn ra tại khu vực cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Đánh dấu bước phát triển năm thứ năm, sự kiện quy tụ gần 40 gian hàng trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Đặc biệt, lễ hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, nằm trong dự án "Mùa Hàn Quốc 2026" nhằm thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu song phương.

Đến với lễ hội, công chúng Thủ đô trực tiếp tham gia nhiều hoạt động tương tác như thử trang phục Hanbok, tự tay làm kimchi, trải nghiệm thủ công mỹ nghệ và trò chơi dân gian. Điểm nhấn thu hút là khu du lịch đêm tái hiện Busan, Jeonju cùng đại nhạc hội "K-live band Festival" với sự góp mặt của nhóm nhạc QWER, ca sĩ Hoàng Dũng và Màu Nước Band.

Để đưa được văn hoá Hàn Quốc đến gần hơn, sự kiện mang đến những cảm nhận chân thực bằng vị giác, thị giác và âm nhạc ngay giữa lòng Hà Nội. Lễ hội không chỉ là điểm hẹn cuối tuần hấp dẫn cho giới trẻ và các gia đình, mà còn trở thành cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Hàn.