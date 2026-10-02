Hoa Mai Design Award 2026: Tôn vinh ‘dấu tay’ trong kỷ nguyên AI

Giải thưởng Thiết kế Hoa Mai (Hoa Mai Design Award 2026) do Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) tổ chức vừa khép lại với lễ vinh danh và trao giải.

Với chủ đề “Dấu tay - Bản sắc con người trong kỷ nguyên AI”, mùa giải năm nay đặt trọng tâm vào vai trò của người làm thiết kế trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các công cụ tự động hóa ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo.

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch HAWA cho biết, quá trình từ ý tưởng đến chế tác thực tế là một trong những đặc trưng được duy trì trong hơn 20 năm của giải thưởng. Người dự thi không chỉ dừng lại ở bản vẽ mà phải bước vào xưởng, làm việc với vật liệu và giải quyết những yêu cầu của quá trình sản xuất.

“Mỗi mùa giải Hoa Mai khép lại không chỉ vinh danh những bản vẽ xuất sắc, mà là kiểm chứng thực tế cho thấy các nhà thiết kế trẻ đã thực sự làm chủ công nghệ và hiểu sâu về sản xuất”, ông Phương nói.

Sau hơn 5 tháng, các thiết kế dự thi trải qua quá trình đánh giá từ bản vẽ ý tưởng đến chế tác mẫu thực tế trước khi hội đồng giám khảo lựa chọn những tác phẩm nổi bật ở hai hạng mục Grand Award và Open Award.

Ban tổ chức cho biết, các thiết kế dự thi ngày càng bám sát nhu cầu thị trường trong khi vẫn duy trì yếu tố sáng tạo. Đáng chú ý, 10 trong số 26 sản phẩm đã được khách hàng đặt mua ngay sau lễ trao giải.

Tác phẩm “MARK SIDEBOARD” của tác giả Đỗ Phong Phúc Vinh. Ảnh: Hồng Anh

Tại hạng mục Grand Award, dành cho các nhà thiết kế giàu kinh nghiệm, thương hiệu và doanh nghiệp trong ngành, hai giải thưởng lớn được trao cho các thiết kế nổi bật ở hai khía cạnh: khả năng thương mại hóa và tính tiên phong trong sáng tạo.

Trong đó, giải Grand Prize for Commercial Excellence trị giá 50 triệu đồng thuộc về tác phẩm “MARK SIDEBOARD” của tác giả Đỗ Phong Phúc Vinh. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ cấu trúc hoàn thiện, tính ứng dụng và khả năng tiếp cận thị trường.

Giải Grand Prize for Design Ingenuity được trao cho tác phẩm “NO.07 COLLECTION - THE ARCHIVE” của tác giả Thịnh Cut, với phần thưởng là suất tài trợ toàn phần chuyến đi Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng. Tác phẩm được ghi nhận ở tính nguyên bản, tinh thần đổi mới và cách tiếp cận mới đối với ngôn ngữ nội thất đương đại.

Tác phẩm “NO.07 COLLECTION - THE ARCHIVE” của tác giả Thịnh Cut. Ảnh: Hồng Anh

Còn ở hạng mục Open Award, tác phẩm “AMBIE SHELF” của tác giả Cao Thị Mai và Nguyễn Daniela Thạch Thảo giành giải nhất trị giá 40 triệu đồng.

Giải nhì trị giá 30 triệu đồng thuộc về “THE GAP LAMP” của tác giả Dương Nhật Quang Đông, trong khi “NÉT THE CHAIR” của tác giả Nguyễn Đào Xuân Vũ và Trần Lê Hà My giành giải ba trị giá 20 triệu đồng.

Năm giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, lần lượt được trao cho “GÁNH BENCH” của tác giả Vi Văn Trường, “LŨY-MODULE” của tác giả Huỳnh Minh Đăng, “OM” của tác giả Hồ Thị Thu Hà, “HOA MUỐI TABLE” của tác giả Huỳnh Lê Phương Uyên và “HOA GỐM” của tác giả Nguyễn Xuân Phong.

Tác phẩm “AMBIE SHELF” của tác giả Cao Thị Mai và Nguyễn Daniela Thạch Thảo. Ảnh: Hồng Anh

Ông Jonathan Ng Cheong Tin, đồng sáng lập NU architecture & design và thành viên ban giám khảo đánh giá điểm đáng chú ý ở mùa giải năm nay là tư duy thiết kế của các thí sinh trẻ, cùng quá trình đưa những ý tưởng ban đầu thành sản phẩm hoàn chỉnh có khả năng ứng dụng thực tế.

Quá trình hoàn thiện các sản phẩm dự thi có sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp cung ứng vật liệu và đơn vị trong ngành. Không gian trưng bày Hoa Mai Showcase được thực hiện với giải pháp thiết kế từ ngoac.space, cùng nguồn vật liệu ván do TEKCOM Corporation và Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang tài trợ.

Sau mùa giải 2026, Hoa Mai Design Award dự kiến tiếp tục được tổ chức vào năm 2027, hướng đến kết nối năng lực thiết kế với hệ sinh thái sản xuất nội thất trong nước. Thông tin về mùa giải mới sẽ được ban tổ chức công bố trong thời gian tới.